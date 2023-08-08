ماجي نصيف: ترأس عاشور لـ فولبرايت يحقق تناغم بين الهيئة والتعليم العالي

انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

قالت الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة الفوالبرايت، إن الهيئة تتشرف بأن الدكتور أيمن عاشور أصبح رئيسا لمجلس إدارتها منذ 4 سنوات ، مشيرة إلى أن وجود الوزير فى الوزارة والهيئة ، تمكن من تحقيق تناغم بين رؤية واستراتيجية الوزارة ورؤية الهيئة أيضا.



وأشارت نصيف، خلال المؤتمر إلى أن الهيئة تضم 8 أعضاء مجلس إدارة يمثلون السفارة الأمريكية وهيئة المعونة ووزارة التعليم العالى والتي تم إنشاؤها منذ 70 عاما بموجب برتوكول تعاون بين الخارجية المصرية والأمريكية.



وتعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاعلية بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك اليوم الثلاثاء ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

وأوضحت الوزارة ، أن الندوة العلمية التي تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.