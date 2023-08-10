عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: 108 آلاف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

 

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ١٠٨ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

 للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

txt

آخر فرصة للتسجيل بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 خلال ساعات.. عبر هذا الرابط

txt

تواكب التطوّر العالمي.. طفرة كبيرة في إنشاء الجامعات الجديدة بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

txt

الجامعات التكنولوجية مسار تعليمي جديد ومتطور.. استعدادات لاستقبال طلاب الدبلومات والثانوية العامة.. وانطلاق تنسيقها في هذا الموعد

txt

بعد إلغاء اختبارات القدرات.. هل ترتفع الحدود الدنيا للإعلام والتمريض؟

txt

وزير التعليم العالي يشيد بنتائج مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الشباب لسوق العمل

txt

تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم.. مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الطب

txt

لطلاب الثانوية العامة.. احذر هذه المخالفات داخل الحرم الجامعي قد تعرضك للفصل

txt

وزير التعليم العالي يشهد فعالية «التميز في البحث العلمي مستقبل الإنتاج المعرفي»

txt

المعهد القومي للمعايرة يبرز نجاح استضافة مصر لاجتماع المترولوجيا السادس عشر

txt

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى حتى مساء اليوم الخميس الموافق ١٠ أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها  الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
https://mohesr.gov.eg


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
https://twitter.com/Mohesregypt


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

مفاجأة جديدة.. محافظة القاهرة تخفض تنسيق الثانوية العامة 10 درجات للمرة الثانية

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

حقيقة تورط غالي ومرتجي.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

موضوعات متعلقة

آخر فرصة للتسجيل بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 خلال ساعات.. عبر هذا الرابط

تواكب التطوّر العالمي.. طفرة كبيرة في إنشاء الجامعات الجديدة بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجامعات التكنولوجية مسار تعليمي جديد ومتطور.. استعدادات لاستقبال طلاب الدبلومات والثانوية العامة.. وانطلاق تنسيقها في هذا الموعد

بعد إلغاء اختبارات القدرات.. هل ترتفع الحدود الدنيا للإعلام والتمريض؟

وزير التعليم العالي يشيد بنتائج مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الشباب لسوق العمل

تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم.. مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الطب

لطلاب الثانوية العامة.. احذر هذه المخالفات داخل الحرم الجامعي قد تعرضك للفصل

وزير التعليم العالي يشهد فعالية «التميز في البحث العلمي مستقبل الإنتاج المعرفي»

ترشيحاتنا

أول تعليق من رضا عبد العال على أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

تسريع العمل بالمرحلة الثانية لمحطة مياه القاهرة الجديدة لتشغيلها قبل الصيف القادم

المكان هادي ورايق.. زوّار مدينة العلمين الجديدة يشيدون بالممشى السياحي|فيديو

الصين تصدر إنذارا عاجلا بسبب الإعصار المدمر "خانون"

قرار عاجل بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

القباج توجه بمشاركة المؤسسات والجمعيات الأهلية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

ليست أسماكا.. اكتشاف نظام بيئي جديد وحياة كاملة أسفل المحيط الهندي| هذا ما وجدوه

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ