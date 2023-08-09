بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

د. إيهاب عبد العزيز عبد الباقى الببلاوى، نائبا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.

د. حسام صلاح أحمد مراد، عميدا لكلية الطب جامعة القاهرة.

د. تيسير حسن عبد الحميد سليمان، عميدا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط.

د. دويب حسين صابر عبد العظيم، عميدا لكلية الحقوق جامعة أسيوط.

د. وجدى رفعت فريد نخلة، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة أسيوط.

د. مجدى السيد محفوظ بدران، عميدا لكلية العلوم جامعة كفر الشيخ.

د. ناهد محمد محمود غنيم، عميدا لكلية التربية جامعة المنوفية.

د. داليا محمد مختار أحمد فياض، عميدا لكلية طب الأسنان جامعة قناة السويس.

د. عاطف إبراهيم عبد الباقى محمد حسانين، عميدا لكلية الصيدلة جامعة بورسعيد.

د. إلهامى على عبدالعزيز ترابى، عميدا لكلية العلوم جامعة دمنهور.