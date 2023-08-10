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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 .. ومفاجأة لهؤلاء الطلاب

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 للمرحلة الأولى، حيث إنه من المتوقع إعلان نتيجة المرحلة الأولى يوم الأحد المقبل حيث إنه سيكون إعلان موعد المرحلة الثانية مع نتيجة الأولى. 
 

وأضاف المصدر لـ"صدى البلد" أن المفاجأة لطلاب تنسيق الجامعات بالمرحلة الثانية هي اتجاه المؤشرات في تنسيق الجامعات 2023 إلى وجود  أماكن شاغرة في عدد من كليات القمة بشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة مثل الحاسبات والمعلومات والتمريض والطب البيطري والتربية والتربية النوعية.

 

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وينتظم تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة حيث تتم كتابة رغباتهم حسب الكليات المتاحة لهم على موقع التنسيق الإلكتروني. 

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023، وذلك وفقا للحد الأدنى.

 

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح 

 

. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. 

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات.

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رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

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