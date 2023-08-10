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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية.. «اعرف ممكن تدخل إيه»

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

 

تنسيق الجامعات 2023 ، يبحث الآلاف الطلاب من الثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 وذلك مع اقتراب انتهاء التسجيل  في المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات  2023 ويبحث الطلاب بمختلف الشعب الدراسية عن تنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية، وذلك وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها.

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

وحسب التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023 توقع الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة :

  كلية الطب البشري  متوقع أن تقف عند 372 درجة 90.73% كحد أدنى

كلية طب الأسنان: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض عند 370 درجة بنسبة 90.3%،

العلاج الطيعي ستقف عند 367 درجة بنسبة 89.5%

 كلية الصيدلة : 366 درجة بنسبة  89.02%
 

كلية الهندسة تقف عن  344  درجة بنسبة 83.7% كحد أدني

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي 81.5 %.

 

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مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالذكاء الاصطناعي..و89% للصيدلة| اعرف باقي الكليات

توقع ايضا الدكتور مجدي حمزة  بوجود  أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم في كلية الطب البيطري والتمريض .



لمعرفة توقعات الشعبة العلمية والأدبية بالارقام من خلال هذا الرابط اضغط هنا ،  حيث انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.

 

وحسب الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022:


الشعبة العلمية
الطب البيطري
التمريض
العلوم
الزراعة
الجامعات التكنولوجية
الحاسبات والمعلومات
الذكاء الاصطناعي
الاقتصاد والعلوم السياسية
الألسن
الآثار
الإعلام
وباقي الكليات النظرية
 

شعبة الرياضيات 
الحاسبات والمعلومات
الذكاء الاصطناعي
التخطيط العمراني
فنون جميلة عمارة
الجامعات التكنولوجية
الاقتصاد والعلوم السياسية
الألسن
الإعلام
الآثار
الفنون التطبيقية
باقي الكليات النظرية
 

الشعبة الأدبية 


كليات التربية
كليات الآداب
كليات الحقوق
كلية السياحة والفنادق
كليات الخدمة الاجتماعية

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