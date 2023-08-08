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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 .. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضية لطلاب الثانوية العامة 2023 ،خاصة كلية الطب الاسنان والصيدلة والهندسة هي الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل في  تنسيق الثانوية العامة 2023، إذ بدأ الكثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 ، وقال الدكتور ماجد ابو العينين عميد تربية عين شمس  ،  سوف نرى شبه استقرار في تنسيق كليات القمة متوقعا 91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان أما مؤشرات طب العلاج الطبيعي 89.6%، وتصل كليات الصيدلة 88.8%، كحد أدنى، ارتفاع مؤشرات تنسيق كليات القمة جعل عددا كبيرا من أولياء الأمور والطلاب البحث عن الجامعات الآهلية والخاصة.

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تنسيق الجامعات 2023 .. يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة العلمية والأدبية من خلال هذا الرابط اضغط هنا ،  حيث انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.
 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لكلية الطب


ومن المتوقع أن يأتي تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية الراغبين فى الالتحاق بـ كلية الطب بالزيادة درجات بسيطة إذا جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، أو بالانخفاض درجة أو اثنين حيث جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 منخفضة.


- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب المنصورة 387 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب دمياط 386 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب سوهاج 386 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الزقازيق 385 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب فاقوس 384 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب طنطا 383 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب كفر الشيخ 383 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الإسكندرية 382 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان المنصورة 382 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة.


- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب القاهرة 381 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسيوط 381 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بور سعيد 381 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب جنوب الوادي 380 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب عين شمس 380 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الاقصر 379 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بنها 379 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب المنيا 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان الزقازيق 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب حلوان 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب السويس 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الفيوم 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان المنوفية 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان كفر الشيخ 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب العريش 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان الإسكندرية 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان القاهرة 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان أسيوط 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان طنطا 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان عين شمس 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسوان 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بني سويف 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الوادي الجديد 375.6 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان السويس 375 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان الفيوم 375 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان المنيا 375 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.

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