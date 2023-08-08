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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالذكاء الاصطناعي..و89% للصيدلة| اعرف باقي الكليات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023، يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحون في الدور الأول نتيجة المرحلة الأولي  من تنسيق الجامعات 2023 وإطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، لذلك ازدادت محركات البحث عن مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023 .

 

 تنسيق الجامعات 2023  ، وأكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن تنسيق 2023 لا يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2022 ، ولكن سيرتفع ارتفاعا طفيفا بالنسبة للعام الماضي بدرجات قليلة جدا لا تتعدى 0.5% حتى 1%، وهذا ينطبق أيضا على كليات الهندسة والكليات الأدبية، لافتا إلى أن كليات القمة سوف تكون في المرحلة الثانية،  وأن تكون والطب البيطري والحاسبات في المرحلة الثانية بـ تنسيق 2023وسوف نشهد ارتفاع نسب القبول للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى  بسبب الاقبال الكثيف عليها  ،متوقعا 91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان أما مؤشرات طب العلاج الطبيعي 89.6%، وتصل كليات الصيدلة 88.8%، كحد أدنى. 

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لكلية الطب


ومن المتوقع أن يأتي تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية الراغبين فى الالتحاق بـ كلية الطب بالزيادة درجات بسيطة إذا جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، أو بالانخفاض درجة أو اثنين حيث جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 منخفضة.


- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب المنصورة 387 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب دمياط 386 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب سوهاج 386 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الزقازيق 385 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب فاقوس 384 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب طنطا 383 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب كفر الشيخ 383 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الإسكندرية 382 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان المنصورة 382 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة.


- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب القاهرة 381 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسيوط 381 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بور سعيد 381 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب جنوب الوادي 380 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب عين شمس 380 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الاقصر 379 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بنها 379 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب المنيا 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان الزقازيق 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب حلوان 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب السويس 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الفيوم 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان المنوفية 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان كفر الشيخ 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب العريش 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان الإسكندرية 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان القاهرة 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان أسيوط 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان طنطا 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان عين شمس 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسوان 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بني سويف 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الوادي الجديد 375.6 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان السويس 375 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان الفيوم 375 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان المنيا 375 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.

 

ويرصد موقع صدي البلد الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022:

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022:


الشعبة العلمية
الطب البيطري
التمريض
العلوم
الزراعة
الجامعات التكنولوجية
الحاسبات والمعلومات
الذكاء الاصطناعي
الاقتصاد والعلوم السياسية
الألسن
الآثار
الإعلام
وباقي الكليات النظرية
 

شعبة الرياضيات 
الحاسبات والمعلومات
الذكاء الاصطناعي
التخطيط العمراني
فنون جميلة عمارة
الجامعات التكنولوجية
الاقتصاد والعلوم السياسية
الألسن
الإعلام
الآثار
الفنون التطبيقية
باقي الكليات النظرية
 

الشعبة الأدبية 


كليات التربية
كليات الآداب
كليات الحقوق
كلية السياحة والفنادق
كليات الخدمة الاجتماعية

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