عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

9 سنوات من الدعم|

إنجازات التعليم العالي في التعاون مع الدول الأفريقية خلال عهد الرئيس السيسي

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهدت مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية تعاون كبير بين مصر وإفريقيا حيث شمل التعاون ، قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم كافة سبل التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى.


واهتمت القيادة السياسية، بملف التعاون الإفريقي على مدار الأعوام السابقة، والتي ساهمت في تنفيذ رؤية مصر الهادفة إلى مزيد من الانفتاح على القارة السمراء، وتنفيذ طموحات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

 

txt

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

txt

برعاية رئيس مجلس الوزراء..  عاشور وحجازي يفتتحان أحد المؤتمرات الخاصة بالتعليم

txt

التعليم العالي: 5 تحالفات إقليمية بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج والصناعة لدفع معدلات التنمية

txt

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. ارتفاع بالحدود الدنيا لـ الإعلام والتمريض

txt

التعليم العالي: 108 آلاف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

txt

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. ومفاجأة لهؤلاء الطلاب

txt

آخر فرصة للتسجيل بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 خلال ساعات.. عبر هذا الرابط

txt

تواكب التطوّر العالمي.. طفرة كبيرة في إنشاء الجامعات الجديدة بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

txt

الجامعات التكنولوجية مسار تعليمي جديد ومتطور.. استعدادات لاستقبال طلاب الدبلومات والثانوية العامة.. وانطلاق تنسيقها في هذا الموعد

txt

بعد إلغاء اختبارات القدرات.. هل ترتفع الحدود الدنيا للإعلام والتمريض؟


12781 منحة دراسية مقدمة من مصر للدول الإفريقية:


ووصل إجمالي المنح المصرية التي تم تخصيصها لدول القارة الإفريقية خلال العام الدراسى 2022/2023 ، وهي تزيد عن 12781 منحة، وذلك بالمرحلة الجامعية وهي مرحلة الدراسات العليا وفى التخصصات المختلفة، حيث تشمل: " منح برامج التبادل الثقافي، ومنح وزارة التعليم العالي باللجنة الفرعية في وزارة الخارجية، ومنح الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، ومنح من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" .

 


تنظيم مؤتمرات لدعم البحث العلمي مع دول إفريقيا

 

بينما تقدم مصر كل الدعم لمختلف دول القارة من خلال استضافتها لمقر اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا، والذى يقوم بالعديد من الأنشطة كالتدريب والتوعية، كما تقدم الدعم للاتحاد العام للجامعات الإفريقية من خلال تنظيم مؤتمرات لدعم البحث العلمي، والشراكة في البحوث الطبية والصيدلانية.


استعدادات مصر هذا العام لاستضافة المؤتمر الطبي الإفريقي في نسخته الثانية:

 

كما توقيع اتفاقية إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، والتي تستضيفها مصر تنفيذًا لقرار القمة الإفريقية في فبراير 2019، مما يُساهم في تطوير وازدهار قطاع تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في القارة الإفريقية، موضحًا أن توقيع الاتفاقية يمثل نقطة البدء في تشغيل وتنفيذ سياسة واستراتيجية إفريقيا للفضاء على أرض الواقع، وتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063، لافتًا إلى أن مقر وكالة الفضاء الإفريقية جاهز للتشغيل تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء منه.

txt

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

txt

برعاية رئيس مجلس الوزراء..  عاشور وحجازي يفتتحان أحد المؤتمرات الخاصة بالتعليم

txt

التعليم العالي: 5 تحالفات إقليمية بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج والصناعة لدفع معدلات التنمية

txt

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. ارتفاع بالحدود الدنيا لـ الإعلام والتمريض

txt

التعليم العالي: 108 آلاف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

txt

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. ومفاجأة لهؤلاء الطلاب

txt

آخر فرصة للتسجيل بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 خلال ساعات.. عبر هذا الرابط

txt

تواكب التطوّر العالمي.. طفرة كبيرة في إنشاء الجامعات الجديدة بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

txt

الجامعات التكنولوجية مسار تعليمي جديد ومتطور.. استعدادات لاستقبال طلاب الدبلومات والثانوية العامة.. وانطلاق تنسيقها في هذا الموعد

txt

بعد إلغاء اختبارات القدرات.. هل ترتفع الحدود الدنيا للإعلام والتمريض؟

تدريب 28 متدربًا إفريقيًا من 14 دولة إفريقية على الزراعة والغذاء والتربة


ولفت الدكتور أيمن عاشور،  وزير التعليم العالي إلى جهود الوزارة في دعم أشقائها من خلال تخصيص منح تدريب قصيرة الأمد لشباب الدول الإفريقية في مجالات البحث العلمي، ومنها: (الفضاء والاستشعار من البُعد، وبحوث الفلك والجيوفيزياء، والبحوث الصحية والأوبئة وبحوث الفلزات والبترول)، كما تعمل الوزارة على استخدام وتوظيف بيانات الأقمار الصناعية لحل المشاكل البيئية الإقليمية المُشتركة، وكذلك تعظيم الفائدة من الموارد البحرية ورصد وتخريط الأماكن الواعدة للصيد المفتوح، وقد تم تقديم تدريب لعدد 28 متدربًا إفريقيًا ممثلًا لـ 14 دول إفريقية على الزراعة والغذاء والتربة باستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد ونُظم المعلومات الجغرافية.


وأشاد الوزير باستضافة مصر للعديد من مسابقات الابداع والابتكار للموهوبين وصغار الباحثين بالمراكز البحثية؛ وذلك لزيادة الوعي حول أهمية التعليم والبحث العلمي، كقاطرة للتنمية في إفريقيا، وتحقيق أجندة إفريقيا 2063، والتي تُعيد لمصر الريادة من خلال اجتذاب الطلاب والمُبدعين للتناغم والتعاون المُشترك، والوقوف على إمكانيات في البحث العلمي، مشيرًا إلى تنظيم الوزارة للعديد من المؤتمرات العلمية بمشاركة الخبراء الأفارقة والأكاديميين؛ بهدف زيادة التبادل العلمي في مختلف التخصصات الطبية والعلمية والتقنية، ومن أبرزها التعاون مع الأكاديمية الإفريقية للبحث العلمي التابعة للاتحاد الإفريقي في مجال البحوث وجار التنسيق على التعاون مع الأكاديمية في مؤتمر الابتكار والهندسة.

 

مشاركة الوزارة في إعداد أجندة الابتكار للتعاون الإفريقي الأوروبي

 

شاركت الوزارة في إعداد أجندة الابتكار للتعاون الإفريقي الأوروبي، والتي سيتم الاتفاق عليها وإطلاقها في الاجتماع الوزاري القادم، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الإفارقة، لافتًا إلى أنه تمت الإشادة بتجربة مصر في الجامعات التكنولوجية لتحقيق الفجوة في التعليم الفني، وتحقيق فرص عمل لوظائف المستقبل، وجار العمل على تنفيذها في الدول الإفريقية من خلال أجندة الابتكار، التي تشتمل على 4 عناصر مهمة، وهي (الصحة العامة، والتحول الأخضر، والقضايا المتقاطعة، والعلم المفتوح).

 

كما شاركت مُمثلة عن الدولة المصرية في كافة اجتماعات الاتحاد الإفريقي، ومنها الاجتماع الوزاري لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الأفارقة، والاجتماعات الاستراتيجية لإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات العلمية والتقنية بالقارة الإفريقية، وخاصة استراتيجية العلوم والابتكار، التي تم الانتهاء منها، ومن المُقرر أن تُعرض على القمة الإفريقية القادمة.

 

دعم الأشقاء الأفارقة في مرحلتي (البكالوريوس والدراسات العليا)


عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الإفريقي من خلال تعزيز التعاون المشترك مع أشقائها في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم الأشقاء الأفارقة في مرحلتي (البكالوريوس والدراسات العليا) من خلال كافة الجامعات المصرية، فضلًا عن توفير المزيد من المنح الدراسية، وتبادل الخبرات المُشتركة في شتى المجالات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون لدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، وذلك في إطار الدعم الذي توليه الدولة المصرية لكافة أشقائها بالقارة الإفريقية.

التعليم العالي والبـــحث التعليم العالي والبحث العلمي التعاون الأفريقي الجامعات التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

قرار عاجل بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

برعاية رئيس مجلس الوزراء..  عاشور وحجازي يفتتحان أحد المؤتمرات الخاصة بالتعليم

التعليم العالي: 5 تحالفات إقليمية بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج والصناعة لدفع معدلات التنمية

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. ارتفاع بالحدود الدنيا لـ الإعلام والتمريض

التعليم العالي: 108 آلاف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. ومفاجأة لهؤلاء الطلاب

آخر فرصة للتسجيل بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 خلال ساعات.. عبر هذا الرابط

تواكب التطوّر العالمي.. طفرة كبيرة في إنشاء الجامعات الجديدة بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

ترشيحاتنا

وزير الطيران: نطبق كافة المعايير الأمنية بشكل دقيق بمطار القاهرة الدولي

بالأسعار.. نحسم الجدل بشأن الكتب الخارجية.. مدير القطاع التجاري بنهضة مصر لصدى البلد: ليس لدينا كتاب بـ670 جنيها.. تقرير

الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين على حاجز عسكري

ننشر القائمة الكاملة للاعبين الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

في 4 خطوات.. طريقة الحصول على وحدة سكنية فاخرة من الإسكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

فيديو

قادم في الطريق.. تحذير عالمي من فيروس x الجديد

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ