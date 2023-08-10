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تعليم

برعاية رئيس مجلس الوزراء..  عاشور وحجازي يفتتحان أحد المؤتمرات الخاصة بالتعليم

صدى البلد

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، أحد المؤتمرات الخاصة بالتعليم للجامعات والمعاهد (معرض التعليم العالى النسخة السابعة)، والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم  للعام السابع على التوالي، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 11 أغسطس الجاري. 

حضر المعرض لفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد، والكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي وممثلي المعاهد العالية، وذلك بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة المصرية العامة للمعارض بمدينة نصر.

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وتفقد الوزيران أجنحة الجامعات والمعاهد المشاركة في المعرض، وأشادا بدور المعرض في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على مؤسسات التعليم العالى بجميع أنواعه (الحكومى، الأهلى، الخاص، التكنولوجى) بالإضافة إلى المعاهد الحكومية والخاصة، فضلاً عن معرفة الطلاب للمنح والبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة بكل مؤسسة تعليمية، ما ساهم فى زيادة الإقبال عليها خلال السنوات الماضية.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بتنظيم مؤسسة أخبار اليوم العديد من المعارض التعليمية؛ لإتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور في الداخل والخارج؛ للتعرف على أفضل البرامج والتخصصات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا؛ بما يُسهم فى مساعدة الطلاب على معرفة البرامج والتخصصات المتميزة بهذه المؤسسات التعليمية، والتى تناظر أفضل التخصصات بالجامعات الأجنبية المتقدمة، فضلاً عن المناهج التعليمية الحديثة التى تواكب التطورات التى يشهدها العالم فى جميع المجالات، وبما يؤهل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، والتأهيل لوظائف المستقبل، بالإضافة إلى الكوادر العلمية المؤهلة والمدربة من أعضاء هيئة التدريس على أعلى المستويات العلمية والتدريبية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذه المعارض تعد فرصة للجامعات أيضًا لتعريف الطلاب وأولياء الأمور على إمكانياتها والكليات والتخصصات المتنوعة؛ ليكون أمام الطالب حرية الاختيار في الالتحاق بأي منها بما يتفق وميوله واستعداده.

كما ثمن وزير التعليم العالى دور مؤسسة أخبار اليوم في إقامة هذا المعرض، والذي يأتي في إطار التطوير والتسويق لمؤسسات التعليم العالي المختلفة.

من جانبه، أشاد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمعرض، مؤكدًا ضرورة مشاركة أولياء الأمور والطلاب للاطلاع على أحدث التخصصات الجديدة بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العالية على مستوى الجمهورية قبل التنسيق لاختيار أفضل هذه التخصصات لأبنائهم من طلاب الثانوية العامة، وخريجى الدبلومات الفنية.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفى أحمد جلال أهمية المعرض فى تعريف الطلاب وأولياء الأمور بما حققته المؤسسات التعليمية المصرية فى مجال جودة العملية التعليمية داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مساعدة الطلاب على اختيار أفضل البرامج والتخصصات التى تتوافق مع قدراتهم العلمية وما يناسبهم لدراسته.

وأكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أهمية المعرض لطلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية والشهادات العربية والأجنبية المعادلة في التعرف على البرامج الدراسية التي تتيحها الجامعات والمعاهد، وتحديد الاختيار الأمثل وفقاً لرغبات كل طالب.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن معرض أخبار اليوم التعليمي يعد أحد النوافذ الأساسية التي يطالع من خلالها الطلاب خريجي الثانوية العامة والشهادات الفنية والشهادات العربية والأجنبية للتعرف على جميع البرامج الدراسية التي تتيحها منظومة التعليم العالي في مصر، من خلال الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، لكي يتعرف الطلاب على فرص التعليم المتاحة والتخصصات الدراسية المختلفة، ومساعدتهم على الاختيار المناسب للبرامج الدراسية التي يرغبون في الالتحاق بها لاستكمال حياتهم الجامعية، وتمهيدا للمرحلة المهنية والالتحاق بسوق العمل.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يعد أحد أكبر معارض التعليم العالي في مصر، بمشاركة 75 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعاهد حكومية وخاصة.

ويعد المعرض فرصة للترويج والتسويق للإمكانيات، والقدرات التي تتوفر لدى المؤسسات الأكاديمية، وإتاحة المجال أمام طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية؛ للاطلاع على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة لهم، وما تشتمل عليه الجامعات من برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي، فضلاً عن توضيح المسارات التعليمية المختلفة أمام الطلاب الجدد.

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