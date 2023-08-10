عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

برامج تواكب سوق العمل العالمي .. تخصصات ومصاريف الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2023

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023، انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية،  الذي سينطلق الفترة المقبلة وتعلن عن موعد انطلاقه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
 

 

 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تحديد موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، من خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والذي سيعقد بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق.

وبالرجوع للبيانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، فإنها توضح زيادة نسبة نجاح الطلاب في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، بعد أن كانت 74.47%، لتصبح 78.81% هذا العام.

 

txt

التعليم العالي: 5 تحالفات إقليمية بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج والصناعة لدفع معدلات التنمية

txt

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. ارتفاع بالحدود الدنيا لـ الإعلام والتمريض

txt

التعليم العالي: 108 آلاف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

txt

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. ومفاجأة لهؤلاء الطلاب

txt

آخر فرصة للتسجيل بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 خلال ساعات.. عبر هذا الرابط

txt

تواكب التطوّر العالمي.. طفرة كبيرة في إنشاء الجامعات الجديدة بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

txt

الجامعات التكنولوجية مسار تعليمي جديد ومتطور.. استعدادات لاستقبال طلاب الدبلومات والثانوية العامة.. وانطلاق تنسيقها في هذا الموعد

txt

بعد إلغاء اختبارات القدرات.. هل ترتفع الحدود الدنيا للإعلام والتمريض؟

txt

وزير التعليم العالي يشيد بنتائج مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الشباب لسوق العمل

txt

تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم.. مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الطب

 

 

بينما يقل عدد الحاصلين على 90% فأكثر هذا العام عن العام الماضي، ولكن ليس بنسبة كبيرة، حيث بلغ عدد الطلاب هذا العام 18319 طالبا، ومن ثم يمكن القول إن تنسيق كليات الطب وباقي كليات القطاع الطبي هذا العام لن يشهد تراجعا كبيرا، ولكن سيكون هناك انخفاض بسيط يصل إلى درجتين أو ثلاث درجات.


تنسيق الجامعات الأهلية 2023 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. ولا يستثني من ذلك تنسيق الجامعات الأهلية،  حيث نه قد يكون هناك توجه أيضا لخفض تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2023.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. وينشر لكم موقع “صدى البلد” أنه بذلك جاءت الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية كالآتي: في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري 91.6%، وكلية طب الأسنان 91.34%،  وكلية العلاج الطبيعي  90.73%، وكلية  الصيدلة 90%.

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. وينشر لكم موقع “صدى البلد” أنه بذلك جاءت الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية كالآتي: في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري 91.6%، وكلية طب الأسنان 91.34%،  وكلية العلاج الطبيعي  90.73%، وكلية  الصيدلة 90%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. وبالتالي فمن المتوقع أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم  بكليات الجامعات الحكومية من بينها الطب أن تصل إلى 90.5%، بينما الأسنان والصيدلة لن تتخطى الـ90%.
 

بينما سجل الحد الأدنى للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية بالعام الماضي:

 

 

الطب 82% .
- الأسنان 80%.

- العلاج الطبيعي 78% .

- الصيدلة 74% .

- الطب البيطري 70%.

- الهندسة 68% .

- علوم الحاسب 62% .

- 55% لباقي الكليات.

 

txt

التعليم العالي: 5 تحالفات إقليمية بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج والصناعة لدفع معدلات التنمية

txt

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. ارتفاع بالحدود الدنيا لـ الإعلام والتمريض

txt

التعليم العالي: 108 آلاف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

txt

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. ومفاجأة لهؤلاء الطلاب

txt

آخر فرصة للتسجيل بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 خلال ساعات.. عبر هذا الرابط

txt

تواكب التطوّر العالمي.. طفرة كبيرة في إنشاء الجامعات الجديدة بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

txt

الجامعات التكنولوجية مسار تعليمي جديد ومتطور.. استعدادات لاستقبال طلاب الدبلومات والثانوية العامة.. وانطلاق تنسيقها في هذا الموعد

txt

بعد إلغاء اختبارات القدرات.. هل ترتفع الحدود الدنيا للإعلام والتمريض؟

txt

وزير التعليم العالي يشيد بنتائج مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الشباب لسوق العمل

txt

تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم.. مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الطب

txt

التعليم العالي: 5 تحالفات إقليمية بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج والصناعة لدفع معدلات التنمية

txt

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. ارتفاع بالحدود الدنيا لـ الإعلام والتمريض

txt

التعليم العالي: 108 آلاف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

txt

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. ومفاجأة لهؤلاء الطلاب

txt

آخر فرصة للتسجيل بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 خلال ساعات.. عبر هذا الرابط

txt

تواكب التطوّر العالمي.. طفرة كبيرة في إنشاء الجامعات الجديدة بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

txt

الجامعات التكنولوجية مسار تعليمي جديد ومتطور.. استعدادات لاستقبال طلاب الدبلومات والثانوية العامة.. وانطلاق تنسيقها في هذا الموعد

txt

بعد إلغاء اختبارات القدرات.. هل ترتفع الحدود الدنيا للإعلام والتمريض؟

txt

وزير التعليم العالي يشيد بنتائج مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الشباب لسوق العمل

txt

تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم.. مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الطب

 

 

مصاريف الجامعات الاهلية .. قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إنه يتم تقديم الدعم والرعاية الكاملة للطلاب المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، وذلك بمشاركة الشركاء المجتمعيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الطلاب المتفوقين أكاديميًا وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، بالإضافة إلى تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا من ذوي الهمم بهدف تعزيز فرص الدراسة الجامعية لهم.

مصاريف الجامعات الأهلية

 

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. وأضاف رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الرسوم الدراسية لمجالات جامعة الجلالة؛ مجال الطب والجراحة: 120 ألف جنيه، مجال طب الأسنان: 107 آلاف جنيه، مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه، مجال العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه، مجال هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه، مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه، مجال علوم الحاسب: 69 ألف جنيه، مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه، مجال الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه، مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه، مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه، مجال العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه، مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

 

الجامعات الأهلية


مصروفات جامعة الجلالة الأهلية

وأوضح أن الرسوم الدراسية للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الامريكية، تعتبر أقل من ربع التكلفة التي يتحملها الطالب حال سفره للدراسة، حيث إن برنامج هندسة البرمجيات: 200 ألف جنيه، وبرنامج الهندسة الكهربائية: 225 ألف جنيه، وبرنامج إدارة الأعمال: 160 ألف جنيه، وبرنامج التسويق: 160 ألف جنيه، وبرنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 160 ألف جنيه، وبرنامج إدارة الأعمال الرياضية: 160 ألف جنيه، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات: 200 ألف جنيه، وبرنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 200 ألف جنيه.

 

مصاريف الجامعات الاهلية

 

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. وأشار إلى أن أسعار المصروفات السابقة، بخلاف نسب المنح والخصومات التي تقررها لوائح الجامعة، وبخلاف الرسوم الإدارية أيضاً، حيث إن الجامعة لديها العديد من البرامج الجديدة التي تواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى شراكات مع جامعات دولية تغنى الطلاب عن السفر للدراسة بالخارج وبأقل تكلفة، وذلك في العديد من المجالات والبرامج الدراسية، حيث يمكن للطالب الحصول على شهادتين، واحدة من جامعة الجلالة والأخرى من جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، بدون مغادرة مصر، ما يوفر حوالي 75% من تكلفة الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما تم بدء الدراسة بـ 5 برامج دراسية كمرحلة أولى خلال العام الجامعي الماضي 2022 - 2023، وذلك في مجالات “الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال”، والتي تضم برامج “هندسة البرمجيات، والهندسة الكهربائية، وإدارة الأعمال، والتسويق، ونظم والمعلومات الحاسوبية”.

 

تنسيق الجامعات 2023 .. وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، أن هناك بعض الاشتراطات والقواعد الخاصة بقبول الطلاب في المنح الدراسية المجانية وسبل التقديم لكافة طلاب الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2023 .. وأضاف المصدر أن قبول الطلاب بالمنح يتعلق بكون الطالب من أوائل الجمهورية أو المتفوقين ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة أو أبناء الشهداء أو الطلاب الأيتام، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون الطالب ينطبق عليه اشتراطات القبول ومن ثم الالتحاق بالكلية التي يرغب الطالب الحصول على منحة دراسية بها. 

تنسيق الجامعات 2023 .. وأشار إلى أن المنح الدراسية تقدم في الجامعات الخاصة أو الأهلية أو أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة التي تقوم بالإعلان عن المنح وموعد التقديم لها .


 وأكد أن المنح تختلف في أنواعها بحيث أن هناك منح كاملة أو منح جزئية للطلاب، مشيرا إلى أنَّ التقدم للمنح الدراسية يكون عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 والإعلان عن نتيجة المرحلة.

 

الالتحاق بالمنح الدراسية بالجامعات الأهلية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط الالتحاق بالمنح الدراسية بالجامعات الأهلية في تنسيق الجامعات 2022 خلال العام الماضي:

- يتم توزيع المنح على الطلاب طبقا لعدد للتخصصات المطروحة في كل جامعة.

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين بطلبات الحصول على المنح في الجامعات طبقا لمجموع الثانوية العامة لكل شعبة.

- أن يكون الطالب حاصل على الجنسية المصرية.

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة.

- في حالة تساوي درجات الطلاب المتقدمين، تكون الأفضلية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، والمتفوقين رياضيا، في حالة تقديم شهادات موثقة تثبت ذلك.

شروط استمرار المنح الدراسية للطلاب

ويشترط استمرار الطالب في المنحة الدراسية عدة شروط أهمها أن يستمر الطالب في تفوقه   الدراسي بالجامعة ولا يقل مجموعه التراكمي عن 3.80، لكي تستمر مجانية المنحة المقدمة للطلاب، وعندما يقل تقدير الطالب عن 3.80 تتوقف المنحة.

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الاعلى للجامعات الخاصة الالتحاق الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

قرار عاجل بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: 5 تحالفات إقليمية بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج والصناعة لدفع معدلات التنمية

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. ارتفاع بالحدود الدنيا لـ الإعلام والتمريض

التعليم العالي: 108 آلاف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. ومفاجأة لهؤلاء الطلاب

آخر فرصة للتسجيل بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 خلال ساعات.. عبر هذا الرابط

تواكب التطوّر العالمي.. طفرة كبيرة في إنشاء الجامعات الجديدة بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجامعات التكنولوجية مسار تعليمي جديد ومتطور.. استعدادات لاستقبال طلاب الدبلومات والثانوية العامة.. وانطلاق تنسيقها في هذا الموعد

بعد إلغاء اختبارات القدرات.. هل ترتفع الحدود الدنيا للإعلام والتمريض؟

ترشيحاتنا

بالأسعار.. نحسم الجدل بشأن الكتب الخارجية.. مدير القطاع التجاري بنهضة مصر لصدى البلد: ليس لدينا كتاب بـ670 جنيها.. تقرير

الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين على حاجز عسكري

ننشر القائمة الكاملة للاعبين الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

في 4 خطوات.. طريقة الحصول على وحدة سكنية فاخرة من الإسكان

باكستان تختار قائماً بتصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

فيديو

قادم في الطريق.. تحذير عالمي من فيروس x الجديد

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ