برامج تواكب سوق العمل العالمي .. تخصصات ومصاريف الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023، انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، الذي سينطلق الفترة المقبلة وتعلن عن موعد انطلاقه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تحديد موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، من خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والذي سيعقد بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق.

وبالرجوع للبيانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، فإنها توضح زيادة نسبة نجاح الطلاب في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، بعد أن كانت 74.47%، لتصبح 78.81% هذا العام.

بينما يقل عدد الحاصلين على 90% فأكثر هذا العام عن العام الماضي، ولكن ليس بنسبة كبيرة، حيث بلغ عدد الطلاب هذا العام 18319 طالبا، ومن ثم يمكن القول إن تنسيق كليات الطب وباقي كليات القطاع الطبي هذا العام لن يشهد تراجعا كبيرا، ولكن سيكون هناك انخفاض بسيط يصل إلى درجتين أو ثلاث درجات.



تنسيق الجامعات الأهلية 2023

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. ولا يستثني من ذلك تنسيق الجامعات الأهلية، حيث نه قد يكون هناك توجه أيضا لخفض تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2023.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. وينشر لكم موقع “صدى البلد” أنه بذلك جاءت الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية كالآتي: في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري 91.6%، وكلية طب الأسنان 91.34%، وكلية العلاج الطبيعي 90.73%، وكلية الصيدلة 90%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. وينشر لكم موقع “صدى البلد” أنه بذلك جاءت الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية كالآتي: في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري 91.6%، وكلية طب الأسنان 91.34%، وكلية العلاج الطبيعي 90.73%، وكلية الصيدلة 90%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. وبالتالي فمن المتوقع أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم بكليات الجامعات الحكومية من بينها الطب أن تصل إلى 90.5%، بينما الأسنان والصيدلة لن تتخطى الـ90%.



بينما سجل الحد الأدنى للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية بالعام الماضي:

الطب 82% .

- الأسنان 80%.

- العلاج الطبيعي 78% .

- الصيدلة 74% .

- الطب البيطري 70%.

- الهندسة 68% .

- علوم الحاسب 62% .

- 55% لباقي الكليات.

مصاريف الجامعات الاهلية .. قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إنه يتم تقديم الدعم والرعاية الكاملة للطلاب المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، وذلك بمشاركة الشركاء المجتمعيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الطلاب المتفوقين أكاديميًا وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، بالإضافة إلى تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا من ذوي الهمم بهدف تعزيز فرص الدراسة الجامعية لهم.

مصاريف الجامعات الأهلية

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. وأضاف رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الرسوم الدراسية لمجالات جامعة الجلالة؛ مجال الطب والجراحة: 120 ألف جنيه، مجال طب الأسنان: 107 آلاف جنيه، مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه، مجال العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه، مجال هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه، مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه، مجال علوم الحاسب: 69 ألف جنيه، مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه، مجال الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه، مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه، مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه، مجال العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه، مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

الجامعات الأهلية



مصروفات جامعة الجلالة الأهلية

وأوضح أن الرسوم الدراسية للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الامريكية، تعتبر أقل من ربع التكلفة التي يتحملها الطالب حال سفره للدراسة، حيث إن برنامج هندسة البرمجيات: 200 ألف جنيه، وبرنامج الهندسة الكهربائية: 225 ألف جنيه، وبرنامج إدارة الأعمال: 160 ألف جنيه، وبرنامج التسويق: 160 ألف جنيه، وبرنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 160 ألف جنيه، وبرنامج إدارة الأعمال الرياضية: 160 ألف جنيه، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات: 200 ألف جنيه، وبرنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 200 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات الاهلية

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. وأشار إلى أن أسعار المصروفات السابقة، بخلاف نسب المنح والخصومات التي تقررها لوائح الجامعة، وبخلاف الرسوم الإدارية أيضاً، حيث إن الجامعة لديها العديد من البرامج الجديدة التي تواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى شراكات مع جامعات دولية تغنى الطلاب عن السفر للدراسة بالخارج وبأقل تكلفة، وذلك في العديد من المجالات والبرامج الدراسية، حيث يمكن للطالب الحصول على شهادتين، واحدة من جامعة الجلالة والأخرى من جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، بدون مغادرة مصر، ما يوفر حوالي 75% من تكلفة الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما تم بدء الدراسة بـ 5 برامج دراسية كمرحلة أولى خلال العام الجامعي الماضي 2022 - 2023، وذلك في مجالات “الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال”، والتي تضم برامج “هندسة البرمجيات، والهندسة الكهربائية، وإدارة الأعمال، والتسويق، ونظم والمعلومات الحاسوبية”.

تنسيق الجامعات 2023 .. وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، أن هناك بعض الاشتراطات والقواعد الخاصة بقبول الطلاب في المنح الدراسية المجانية وسبل التقديم لكافة طلاب الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2023 .. وأضاف المصدر أن قبول الطلاب بالمنح يتعلق بكون الطالب من أوائل الجمهورية أو المتفوقين ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة أو أبناء الشهداء أو الطلاب الأيتام، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون الطالب ينطبق عليه اشتراطات القبول ومن ثم الالتحاق بالكلية التي يرغب الطالب الحصول على منحة دراسية بها.

تنسيق الجامعات 2023 .. وأشار إلى أن المنح الدراسية تقدم في الجامعات الخاصة أو الأهلية أو أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة التي تقوم بالإعلان عن المنح وموعد التقديم لها .



وأكد أن المنح تختلف في أنواعها بحيث أن هناك منح كاملة أو منح جزئية للطلاب، مشيرا إلى أنَّ التقدم للمنح الدراسية يكون عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 والإعلان عن نتيجة المرحلة.

الالتحاق بالمنح الدراسية بالجامعات الأهلية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط الالتحاق بالمنح الدراسية بالجامعات الأهلية في تنسيق الجامعات 2022 خلال العام الماضي:

- يتم توزيع المنح على الطلاب طبقا لعدد للتخصصات المطروحة في كل جامعة.

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين بطلبات الحصول على المنح في الجامعات طبقا لمجموع الثانوية العامة لكل شعبة.

- أن يكون الطالب حاصل على الجنسية المصرية.

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة.

- في حالة تساوي درجات الطلاب المتقدمين، تكون الأفضلية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، والمتفوقين رياضيا، في حالة تقديم شهادات موثقة تثبت ذلك.

شروط استمرار المنح الدراسية للطلاب

ويشترط استمرار الطالب في المنحة الدراسية عدة شروط أهمها أن يستمر الطالب في تفوقه الدراسي بالجامعة ولا يقل مجموعه التراكمي عن 3.80، لكي تستمر مجانية المنحة المقدمة للطلاب، وعندما يقل تقدير الطالب عن 3.80 تتوقف المنحة.