عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث طلاب الثانوية العامة عن كل ما هو جديد حول تنسيق الجامعات 2033  ، وخاصة المرحلة الثانية التي يترقب الطلاب إعلان الحدود الدنيا للتسجيل بها، بينما يمكن التسجيل بمجرد إعلان بدء التسجيل في المرحلة عبر هذا الرابط 

www.tansik.egypt.gov.eg

txt

ارتفاع الحدود الدنيا لكلية من كليات القمة في مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي

txt

إطلاق أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية الشهر المقبل

txt

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. ترقبوا عبر هذا الرابط

txt

رابط التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

txt

أقل من 90%.. مفاجأة في الحدود الدنيا للأسنان والصيدلة في تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

txt

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

txt

إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. في هذا الموعد

txt

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول اجتماع الدراسات العليا والبحوث

txt

ظهور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023..الاثنين المقبل عبر هذا الرابط

txt

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

نتيجة تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى 

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

 

 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات،  إن مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب   تكون بعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات .

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على  نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

 

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح 

 

. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. 

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات.

 

 

انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الماضي الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الخميس الماضي الموافق 10/8/2023، وذلك وفقا للحد الأدنى.

المرحلة الثانية رابط تنسيق الكليات 2023 نتيجة تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى باب تقليل الإغتراب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

ارتفاع الحدود الدنيا لكلية من كليات القمة في مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي

إطلاق أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية الشهر المقبل

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. ترقبوا عبر هذا الرابط

رابط التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

أقل من 90%.. مفاجأة في الحدود الدنيا للأسنان والصيدلة في تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. في هذا الموعد

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول اجتماع الدراسات العليا والبحوث

ترشيحاتنا

الأفضل في كل مكان.. رونالدو يقود النصر السعودي للتتويج بكأس الملك سلمان

العثور على 9 أنواع.. اكتشاف جسيمات بلاستيكية في قلب 15 مريضًا يخضعون لجراحات

توقّع مبشّر من التموين.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 | فيديو

أحدهما رضيع .. مصرع شخصين في غرق سفينة للمهاجرين بتونس

أفضل أوقات استجابة الدعاء.. هذا ما ورد عن النبي

أمطار بعدة مناطق | الأرصاد تزف بشرى للجميع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

مؤلف شاب عمل مع الكبار| إيهاب بليبل: هنيدي صاحب فكرة مرعي البريمو.. وأمير كرارة خفيف الظل.. وهشام ماجد سبب دخولي عالم الفن.. حوار

فيديو

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ