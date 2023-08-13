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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر غدا الإثنين، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

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إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

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بشرى سارة.. انخفاض في مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

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مفاجأة بالأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

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موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

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ارتفاع الحدود الدنيا لكلية من كليات القمة في مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي

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إطلاق أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية الشهر المقبل

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نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. ترقبوا عبر هذا الرابط

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رابط التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

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أقل من 90%.. مفاجأة في الحدود الدنيا للأسنان والصيدلة في تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

المرحلة الأولى

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 
 

وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طلاب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالبا.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

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إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

txt

بشرى سارة.. انخفاض في مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

txt

مفاجأة بالأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

txt

موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

txt

ارتفاع الحدود الدنيا لكلية من كليات القمة في مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي

txt

إطلاق أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية الشهر المقبل

txt

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. ترقبوا عبر هذا الرابط

txt

رابط التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

txt

أقل من 90%.. مفاجأة في الحدود الدنيا للأسنان والصيدلة في تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

 

المرحلة الأولى

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح 

 

1.الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. 

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات

txt

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

txt

تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

txt

بشرى سارة.. انخفاض في مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

txt

مفاجأة بالأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

txt

موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

txt

ارتفاع الحدود الدنيا لكلية من كليات القمة في مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي

txt

إطلاق أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية الشهر المقبل

txt

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. ترقبوا عبر هذا الرابط

txt

رابط التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

txt

أقل من 90%.. مفاجأة في الحدود الدنيا للأسنان والصيدلة في تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

 انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الماضي الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الخميس الماضي.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى تنسيق المرحلة الاولى المرحلة الاولي رابط تنسيق الكليات 2023

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مفاجأة بالأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

ارتفاع الحدود الدنيا لكلية من كليات القمة في مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي

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