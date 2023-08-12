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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

نتيجة المرحلة الاولى
نتيجة المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض المنشورات حول تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسريب النتيجة، بينما نفى البعض الآخر هذه الصور والمنشورات المتداولة مؤكدين أنها مزيفة.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات،  أن نتيجة المرحلة الأولى لم تُعلن بعد وسيتم إعلانها في موعدها الاثنين المقبل ، وإعلان موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023.

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موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

 

ومن جانبه أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 خلال مؤتمر صحفي ظهر الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

 

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

 انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الماضي الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الخميس الماضي الموافق 10/8/2023، وذلك وفقا للحد الأدنى.

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نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. ترقبوا عبر هذا الرابط

رابط التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

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