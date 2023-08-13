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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 .. اطلع عليه

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث طلاب الثانوية العامة عن كل ما هو جديد حول تنسيق الجامعات 2023  ، وخاصة المرحلة الثانية التي يترقب الطلاب إعلان الحدود الدنيا للتسجيل بها، بينما يمكن التسجيل بمجرد إعلان بدء التسجيل في المرحلة عبر هذا الرابط 

www.tansik.egypt.gov.eg

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بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

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موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. ترقبوا عبر هذا الرابط

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

نتيجة تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى 

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

 

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

 

وخلال المؤتمر يتم الإعلان عن موعد المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات،  والحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة، وذلك من خلال موقع التنسيق.

 

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

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بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

txt

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

txt

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

txt

تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

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بشرى سارة.. انخفاض في مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

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مفاجأة بالأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

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موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

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ارتفاع الحدود الدنيا لكلية من كليات القمة في مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي

txt

إطلاق أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية الشهر المقبل

txt

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. ترقبوا عبر هذا الرابط

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح 

 

. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. 

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات.

 

انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الماضي الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الخميس الماضي الموافق 10/8/2023، وذلك وفقا للحد الأدنى.

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بشرى سارة.. انخفاض في مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

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