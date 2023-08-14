انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والحدود الدنيا لها.. عبر هذا الرابط

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الإثنين، عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

كما يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 ، والحدود الدنيا لها.

ويتم التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط

www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق الجامعات 2023 …يترقب طلاب الثانوية العامة، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، ويبحث الطلاب الفترة الحالية عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 الموعد ورابط التسجيل .

تنسيق المرحلة الثانية

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 للمرحلة الأولى.

نسيق المرحلة الثانية 2023

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى سيكون من خلال مؤتمر صحفي ظهر الإثنين 14 أغسطس، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتبعية فإن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى مباشرة.

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2023:



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الزراعة

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