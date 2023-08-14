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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والحدود الدنيا لها.. عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم  الإثنين، عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

كما يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي  ، موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 ، والحدود الدنيا لها.

ويتم التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط 

www.tansik.egypt.gov.eg

 

 

تنسيق الجامعات 2023…يترقب طلاب الثانوية العامة، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، ويبحث الطلاب الفترة الحالية عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 الموعد ورابط التسجيل .

 

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فرصة في الطب البيطري والتمريض للمرحلة الثانية والبشري 90%

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بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

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موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

تنسيق المرحلة الثانية 

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 للمرحلة الأولى.

 

نسيق المرحلة الثانية 2023

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى سيكون من خلال مؤتمر صحفي ظهر الإثنين 14 أغسطس، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتبعية فإن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى مباشرة.

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مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الطب.. تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

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ارتفاع مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي.. اكتمال الإعلام مرحلة أولي

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فرصة في الطب البيطري والتمريض للمرحلة الثانية والبشري 90%

txt

اللمسات الأخيرة قبل نتيجة تنسيق الجامعات 2023 .. ومفاجأة لطلاب المرحلة الثانية

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مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. 90.5% للطب.. والأسنان والصيدلة أقل من 90%

txt

أماكن بالطب البيطري والتمريض.. مؤشرات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

txt

رابط التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 .. اطلع عليه

txt

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

txt

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

الأماكن  الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2023:


الشعبة العلمية
الطب البيطري
التمريض
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الزراعة
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تنسيق المرحلة الثانية تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 تنسيق المرحلة الاولى طلاب الثانوية العامة

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