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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الطب.. تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

 

 

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ارتفاع مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي.. اكتمال الإعلام مرحلة أولي

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فرصة في الطب البيطري والتمريض للمرحلة الثانية والبشري 90%

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اللمسات الأخيرة قبل نتيجة تنسيق الجامعات 2023 .. ومفاجأة لطلاب المرحلة الثانية

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مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. 90.5% للطب.. والأسنان والصيدلة أقل من 90%

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أماكن بالطب البيطري والتمريض.. مؤشرات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

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رابط التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 .. اطلع عليه

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بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

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موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

وتبين المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2023 ووفق الأعداد التي يتجه الأعلى للجامعات لقبولها في كليات الطب، هي نفس الأعداد المقبولة العام الماضي، حيث إن هناك توجها إلى الثبات على الأعداد المقبولة بالعام الماضي، وهم 11 ألف طالب بـ كليات الطب

 

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ارتفاع مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي.. اكتمال الإعلام مرحلة أولي

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فرصة في الطب البيطري والتمريض للمرحلة الثانية والبشري 90%

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اللمسات الأخيرة قبل نتيجة تنسيق الجامعات 2023 .. ومفاجأة لطلاب المرحلة الثانية

txt

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. 90.5% للطب.. والأسنان والصيدلة أقل من 90%

txt

أماكن بالطب البيطري والتمريض.. مؤشرات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

txt

رابط التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 .. اطلع عليه

txt

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

txt

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

txt

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

txt

تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

 

وبالرجوع للبيانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، فإنها توضح زيادة نسبة نجاح الطلاب في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، بعد أن كانت 74.47%، لتصبح 78.81% هذا العام .

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

ويقل عدد الحاصلين على 90% فأكثر هذا العام عن العام الماضي، ولكن ليس بنسبة كبيرة، حيث بلغ عدد الطلاب هذا العام 18319 طالبا، ومن ثم يمكن القول إن تنسيق كليات الطب وباقي كليات القطاع الطبي هذا العام لن يشهد تراجعا كبيرا، ولكن سيكون هناك انخفاض بسيط يصل إلى درجتين أو ثلاث درجات.

وينشر موقع “صدى البلد” أن  الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى كالآتي: في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري 91.6%، وكلية طب الأسنان 91.34%،  وكلية العلاج الطبيعي  90.73%، وكلية  الصيدلة 90%.

وبالتالي فمن المتوقع أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم  بكليات  الطب أن تصل إلى 90.5%، بينما الأسنان والصيدلة لن تتخطى الـ90%.

 

 

 

تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

السطور التالية توضح بيانا بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام  2022 /2023:

 

الكلية             الحد الأدنى
طب المنصورة 387.0
طب سوهاج 386.0
هندسة بترول و تعدين السويس 386.0
طب دمياط 386.0
طب الزقازيق 385.0
طب فاقوس 384.0
طب كفر الشيخ 383.0

طب طنطا 383.0
طب أسنان المنصورة 382.0
طب أسنان جنوب الوادي 382.0
طب الإسكندرية 382.0
طب بور سعيد 381.0
طب القاهرة 381.0
طب أسيوط 381.0
طب عين شمس 380.0
طب جنوب الوادي 380.0
طب المنوفية بشبين الكوم 380.0
طب بنها 379.0
طب الاقصر 379.0
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0
طب المنيا 378.0
طب أسنان الزقازيق 378.0
طب حلوان 378.0
طب أسنان كفر الشيخ 377.0
طب الفيوم 377.0
طب السويس 377.0
طب أسنان المنوفية 377.0
طب العريش 376.0
طب أسنان أسيوط 376.0
طب أسوان 376.0
طب بني سويف 376.0
طب أسنان عين شمس 376.0
طب أسنان القاهرة 376.0
طب أسنان الإسكندرية 376.0
طب أسنان طنطا 376.0
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب المنيا 378.0
طب أسنان الزقازيق 378.0
طب حلوان 378.0
طب أسنان كفر الشيخ 377.0
طب الفيوم 377.0
طب السويس 377.0
طب أسنان المنوفية 377.0
طب العريش 376.0
طب أسنان أسيوط 376.0
طب أسوان 376.0
طب بني سويف 376.0
طب أسنان عين شمس 376.0
طب أسنان القاهرة 376.0
طب أسنان الإسكندرية 376.0
طب أسنان طنطا 376.0
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375.0
طب أسنان الفيوم 375.0
طب أسنان السويس 375.0
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0
علاج طبيعي بنها 373.0
علاج طبيعي القاهرة 373.0
صيدلة سوهاج 373.0

تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم علمي علوم تنسيق الجامعات 2023

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