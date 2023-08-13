ارتفاع مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي.. اكتمال الإعلام مرحلة أولي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.
تنسيق الجامعات 2023
موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023، وذلك وفقا للحد الأدنى.
رابط تنسيق الكليات 2023
ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg
ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بالأعلى للجامعات إنه فيما يخص مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 ، أن إلغاء أختبارات القدرات لبعض الكليات سيكون لسبب لتوجه الطلاب للتقدم لها بشكل أكبر.
وأشارإلى أنه من بين هذه الكليات كلية الإعلام، التي من المتوقع ارتفاع الحدود الدنيا لها بسبب إقبال الطلاب عليها هذا العام، بالإضافة إلى كلية التمريض التي شهدت ايضا إلغاء اختبارات القدرات، إلى جانب إلغاء التوزيع الإقليمي.
تنسيق الجامعات 2023
تنسيق كليات الإعلام والتمريض لعام 2022 :
ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بالأعلى للجامعات إنه فيما يخص مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 ، أن إلغاء أختبارات القدرات لبعض الكليات سيكون لسبب لتوجه الطلاب للتقدم لها بشكل أكبر.
وأشارإلى أنه من بين هذه الكليات كلية الإعلام، التي من المتوقع ارتفاع الحدود الدنيا لها بسبب إقبال الطلاب عليها هذا العام، بالإضافة إلى كلية التمريض التي شهدت ايضا إلغاء اختبارات القدرات، إلى جانب إلغاء التوزيع الإقليمي.
تنسيق الجامعات 2023
تنسيق كليات الإعلام والتمريض لعام 2022 :
- إعلام القاهرة 330 درجة
- إعلام المنوفية 327 درجة
- إعلام بني سويف321 درجة
- إعلام جنوب الوادي 316 درجة
- إعلام عين شمس 316 درجة
- تمريض بورسعيد 85.6%
- تمريض المنصورة 84.6%
- تمريض طنطا 84.4%
- تمريض دمياط 82.9%
- تمريض الزقازيق 82.2%
- تمريض دمنهور 81.4%
- تمريض المنوفية 80.9%
- تمريض بنها 78.78%
- تمريض كفر الشيخ 78.5%
- تمريض أسيوط 78.2%
- تمريض سوهاج 77.3%
- تمريض جنوب الوادي قنا 76.9%
- تمريض المنيا 76.3%
- تمريض القاهرة 76.1%
- تمريض الاسماعيليه 74.5%
- تمريض عين شمس 74.5%
- تمريض مطروح 74.3%
- تمريض اسكندريه 74.3%
- تمريض بني سويف 73.4%
- تمريض حلوان 73.2%
- تمريض الفيوم 72.18%
- تمريض أسوان 69.3%