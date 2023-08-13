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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة في الطب البيطري والتمريض للمرحلة الثانية والبشري 90%

صدى البلد

تنسيق الجامعات 2023…يترقب طلاب الثانوية العامة، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، ويبحث الطلاب الفترة الحالية عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 الموعد ورابط التسجيل .

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اللمسات الأخيرة قبل نتيجة تنسيق الجامعات 2023 .. ومفاجأة لطلاب المرحلة الثانية

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مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. 90.5% للطب.. والأسنان والصيدلة أقل من 90%

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أماكن بالطب البيطري والتمريض.. مؤشرات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

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رابط التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 .. اطلع عليه

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بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

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موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

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بشرى سارة.. انخفاض في مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

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مفاجأة بالأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

موعد تنسيق المرحلة الثانية 

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 للمرحلة الأولى.

 

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اللمسات الأخيرة قبل نتيجة تنسيق الجامعات 2023 .. ومفاجأة لطلاب المرحلة الثانية

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مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. 90.5% للطب.. والأسنان والصيدلة أقل من 90%

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أماكن بالطب البيطري والتمريض.. مؤشرات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

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رابط التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 .. اطلع عليه

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بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

txt

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

txt

تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

txt

بشرى سارة.. انخفاض في مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

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مفاجأة بالأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

 

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى سيكون من خلال مؤتمر صحفي ظهر الإثنين 14 أغسطس، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتبعية فإن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى مباشرة.

 

الأماكن  الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022:


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اللمسات الأخيرة قبل نتيجة تنسيق الجامعات 2023 .. ومفاجأة لطلاب المرحلة الثانية

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. 90.5% للطب.. والأسنان والصيدلة أقل من 90%

أماكن بالطب البيطري والتمريض.. مؤشرات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

رابط التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 .. اطلع عليه

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

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