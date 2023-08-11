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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. برامج جديدة بعين شمس أبرزها كيمياء البترول والذكاء الاصطناعي

ثانوية عامة 2023
ثانوية عامة 2023

تنتهج جامعة عين شمس رؤية ورسالة جديدة في التعليم الجامعي لعمل نقلة نوعية للتعليم الجامعي الحكومي في مصر نحو الجودة والاعتماد واقتحام مجال التنافسية العالمية وتحقيق الريادة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة ومواكبة توجه دولتنا العريقة نحو التنمية المستدامة، ويأتي ذلك مع بداية ماراثون التنسيق للثانوية العامة .

 

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن كلية العلوم جامعة عين شمس تقوم بتدريس أفضل المناهج العلمية التي تواكب ما يدرس في الدول المتقدمة، لافتا إلي أهمية وجود معامل حديثة بالكلية تعمل بكفاءة عالية.

كشف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، لـ صدى البلد عن 4 برامج جديدة في غاية الأهمية، أحدها برنامج للدراسات العليا تم الموافقة عليه وهو برنامج الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية.


وأشار عميد كلية العلوم، إلى أن هناك 3 برامج أخرى تم الموافقة عليهم كلها تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وهى برنامج كيمياء البترول والغاز، وبرنامج الكيمياء الصناعية، وبرنامج صحة البيئة وإدارتها وكل هذه البرامج تخدم أهداف التنمية المستدامة.

 

أعلنت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عن بدء الدراسة بأول برنامج متخصص في حوسبة الروبوتات بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية.

وتمنح دراسة البرنامج درجة البكالوريوس المعتمد من جامعة عين شمس، إلى جانب البرامج الدراسية الأساسية  التي تقدمها كلية الحاسبات والمعلومات، وهي علوم الحاسب، نظم المعلومات، الحاسبات العلمية، نظم الحاسبات، بالإضافة إلى البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة وهي برنامج تقنية المعلومات، وبرنامج هندسة البرمجيات، فضلاً عن برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج الأمن السيبراني وبرنامج الوسائط الرقمية المتعددة.

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هندسة جامعة عين شمس تعلن عن برامجها بنظام الساعات المعتمدة 

كما أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عمر الحسينى عميد الكلية عن برامجها بنظام الساعات المعتمدة .

 

وتمنح الشهادة المزدوجة من إنجلترا في البرامج التالية:

برنامج العمارة والعمران البيئى

Environmental Architecture and Urbanism Program

برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات

Landscape Architecture Program

برنامج عمارة تنسيق المواقــــــع

Computer Engineering and Software Systems Program

برنامج هندسة البناء

Building Engineering Program

برنامج هندسة نظم الاتصالات

Communication Systems Engineering Program

برنامج هندسة التصنيع

Manufacturing Engineering Program

برنامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة

Mechatronics Engineering and Automation Program

برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة

Energy and Renewable Energy Engineering Program

الإسكان والتنمية العمرانية

Housing and Urban Development

الهندسة المدنية والبنية التحتية

Civil and Infrastructure Engineering

برنامج هندسة المواد

Materials Engineering Program

جامعة عين شمس التعليم الجامعي كلية العلوم جامعة عين شمس مصر التنمية

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