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تعليم

غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس تشارك بمؤتمر التميز في البحث العلمي

صدى البلد

شاركت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في مؤتمر التميز في البحث العلمي "مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر"، المقام بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة فولبرايت.

 

وتضمن المؤتمر الإحتفال بعلماء مصر المدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا بعلماء مصر المدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، يعقبه ندوة علمية تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.

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