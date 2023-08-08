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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مكتب جوائز عين شمس يلتقي باجتماعه الرابع والأربعين مع الحاصلين على تكريمات الجامعة

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 واصل مكتب جوائز الجامعة اجتماعاته وعقد اجتماعه الرابع والأربعين  للحاصلين على جوائز الجامعة، والذي عقد  بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات  بالجامعة في 7 أغسطس 2023؛ وذلك انطلاقا من حرص جامعة عين شمس  لتحقيق التميز والمنافسة ، واستمرارا لريادة جامعة عين شمس في مجال الجوائز من خلال شباب الباحثين بالجامعة  في شتى المجالات ، والاستفادة من الخبرة العملية للحاصلين على الجوائز المرموقة.

 

 

 جاء ذلك  تحت إشراف كل من د. إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، أ. د. رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، أ. د. علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة؛ حيث استضاف مكتب الجوائز الأستاذة الدكتورة هبه صلاح حامد أستاذ فسيولوجيا الأسماك بكلية البنات والحاصلة على جائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الزراعية للعام 2021.


جدير بالذكر أن جائزة الجامعة التشجيعية  هى جائزة تمنحها الجامعة لشباب اعضاء هيئة التدريس بالجامعة تحت ٤٠ عاما والمتميزين بحثيا،  وتجدر الإشارة ألى أن أ.د. هبه حامد قد حصلت على درجتى الماجستير والدكتوراه من الجامعة .

 

وقد حصلت على التكريم من الجامعة في احتفالية الجامعة للنشر الدولي وقد ترقت لدرجة الأستاذية من اللجنة العلمية المتخصصة "علم الحيوان والحشرات" بالتميز العلمي تخصص "فسيولوجيا الأسماك" فى العام ٢٠٢٣.


كما أن  لها العديد من البحوث العلمية الدولية المنشورة في مجلات متخصصة تتعدى 35 بحثا ، كما شاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية تقترب من 50 مؤتمرا؛ كذلك حرصت الأستاذة الدكتورة هبه حامد على الدور المجتمعي بمشاركتها في العديد من الفعاليات المتنوعة والهادفة إلى تأصيل دور المرأة المصرية في المجتمع.
 

 

وقد أكدت  على الدور البارز الذي تلعبه جامعة عين شمس في دعم شباب الباحثين في إنجاز  أبحاثهم العلمية إلى جانب مكافآت النشر الدولي ودعم البحوث المنشورة في مجلات مصنفة Q1  الى جانب دعم المشاريع التطبيقية ، وقد قدمت الشكر الجزيل لإدارة الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات في كافة المناحي.


وقدمت رسالة لشباب الباحثين لمواصلة المسيرة العلمية والحرص على النشر الدولي والمشاركة في السيمينارات العلمية وحضور المؤتمرات الدولية لصقل الشخصية العلمية والاستفادة من تبادل الخبرات و تحسين مهارات البحث العلمي والتغلب على العديد من التحديات العلمية التى تواجه الباحثين.


ومما يستحق الإشادة  أن قيادة جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بشبابها وعلمائها وتعمل على تشجيعهم  و تعزيز روح التفوق الأكاديمي والابتكار والبحث العلمي في شتى المجالات تحقيقا لرسالتها الشاملة في تحقيق التميز والريادة وتحقيق أعلى مستويات الميزة التنافسية على جميع المستويات.

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