الجمعية الدولية بسويسرا تعتمد قسم جراحة التجميل بعين شمس مركزا للزمالة والتدريب

أعلنت جامعة عين شمس اعتماد قسم جراحة التجميل والوجه والفكين بكلية الطب جامعة عين شمس كأحد مراكز الزمالة والتدريب لدى الجمعية الدولية لجراحات عظام الوجه والفكين والجمجمة ومقرها سويسرا.



وذلك برعاية أ.د. علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. عمرو مجدي رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة.

وصرح أ.د. أمير البربري نائب رئيس جمعية AOCMF العالمية ورئيس منطقة الشرق الاوسط، والاستاذ بالقسم أن المركز الذي تم اعتماده بطب عين شمس هو الوحيد على مستوى الدول العربية والإفريقية.

ويعتبر قسم جراحة التجميل بجامعة عين شمس القسم الأول والرائد في جراحات التجميل على مستوى مصر والشرق الأوسط كما كان القسم المتخصص الأول والوحيد لسنوات عديدة منذ نشأته عام 1958 وتوالى على رئاسة القسم عدد من الرؤساء ذو المكانة العالمية الذين ساهموا في وصول القسم إلى تلك المنزلة المرموقة بإدخالهم أحدث التقنيات والأساليب الجراحية في حينها ومن بين هذه التقنيات التي استحدثت في مصر لأول مرة جراحات الجمجمة والجراحات الميكروسكوبية بواسطة الاستاذ الدكتور حسن بدران رحمه الله ثم جراحات الوجه والفكين واستخدام الشرائح الدقيقة والمسامير لتثبيت الكسور والتي أدخلها الأستاذ الدكتور مصطفى حميده عام 1984 أول رئيس لجمعية AOCMF العالميه لمنطقة الشرق الأوسط وتوج ذلك باعتماد درجه دکتوراة جراحة التجميل عام 1992 كأول درجة علميه متخصصه في جراحات التجميل بكافة تخصصاتها على مستوى مصر والدول العربية بل وأوروبا .ويعتبر القسم الوجهة الأولى لمرضى جراحات الوجه والفكين وجراحات التشوهات الخلقية للوجه والجمجمة وحالات كسور و أورام الفكين على مستوى القاهرة والمحافظات المجاورة حيث يستقبل القسم أكثر من 30 حالة أسبوعيا بمعدل أكثر من 3 حالات يوميا من مصابي كسور الوجه والفكين بالإضافة إلى حالات الأورام والتشوهات الخلقية ويتم إجراء اكثر من حالة يوميا بالعمليات.



وحرص اد. عمرو مجدي رئيس القسم على انشاء وحدة جراحة الوجه والفكين والتي تم افتتاحها كأول وحدة متخصصة في الجامعات المصريه وذلك تتويجا لتاريخ القسم العريق وللمساهمة في تدريب شباب الاطباء وتكريس الابحاث في هذا التخصص الدقيق ولاستقبال المتدربين من الخارج.

وتم فتح باب التقدم منذ مطلع أغسطس الجاري للمتدربين الحاصلين على منح الزمالة من الجمعية الدولية لجراحات الوجه والفكين والجمجمة للتدريب بالقسم كأحد المراكز المعتمدة على مستوى العالم و البالغ عددها ٢٨ مركزا معتمداً في ٱسيا وأوروبا و الأمريكتين الشمالية واللاتينية.



ويحصل المتدربين على تجربة تعليمية فريدة مع تعزيز فرص التواصل وتبادل الخبرات مع نخبة من الجراحين المتخصصين في المجال خلال فترة التدريب التي تتراوح بين ٤ إلى ٨ أسابيع.