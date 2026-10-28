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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب لـ«صدى البلد»: حماية الأسرة المصرية من مخاطر السوشيال ميديا تتطلب تشريعات حاسمة

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

 تتجه الجهود الحكومية نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين تطوير التشريعات،في تحرك يستهدف حماية المجتمع المصري من التداعيات السلبية للاستخدام غير المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز الرقابة التقنية، وتكثيف حملات التوعية، لمواجهة المحتوى الضار والشائعات والأخبار الكاذبة، وحماية النشء والشباب من المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي.

ويأتي ذلك في أعقاب استعراض مجلس الوزراء، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، والتي تناولت الإجراءات التنظيمية والتقنية المطلوبة لمواجهة الممارسات السلبية على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مقترحات استكمال الإطار التشريعي للسلامة الرقمية وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة. 

وفي هذا السياق، تبرز أهمية التحركات البرلمانية والمجتمعية لمواجهة هذه التحديات، باعتبار أن القضية لا تتعلق فقط بتنظيم استخدام المنصات الرقمية، وإنما تمتد إلى حماية الأسرة المصرية، وصون وعي الأجيال الجديدة، ومواجهة محاولات التضليل والتزييف التي باتت أكثر تعقيدًا مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن زوايا متعددة، تتناول التصريحات الخاصة  لصدى البلد  لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أهمية تطوير التشريعات، وتحديد مسؤوليات المنصات وصناع المحتوى، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في التربية الرقمية، إلى جانب إنشاء منظومة فنية قادرة على رصد المخالفات والتعامل معها بسرعة وفاعلية.

وتتفق هذه الرؤى على أن المواجهة الحقيقية لا تتحقق بالعقوبات وحدها، بل تتطلب تكاملًا بين الردع القانوني والوعي المجتمعي والتكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على الحقوق والحريات وضمان عدم الخلط بين الاستخدام المشروع للمنصات والممارسات المخالفة للقانون.

أحمد سمير: السلامة الرقمية ضرورة لحماية الأسرة المصرية

يركز التصريح  للنائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التكامل بين التشريعات والتوعية المجتمعية، مؤكدًا أن حماية الأسرة المصرية من المحتوى الضار تتطلب تحركًا مؤسسيًا يواكب التطورات الرقمية، ويعزز مسؤولية المستخدمين والمنصات، مع الحفاظ على حرية التعبير المسؤول.

محمد سمير: التوعية وحدها لا تكفي لمواجهة المخالفات الرقمية

يتناول التصريح  للنائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، زاوية المساءلة القانونية، مع التركيز على ضرورة وضع قواعد واضحة للتعامل مع المخالفات الجسيمة والممارسات المنظمة، وتطوير آليات الإبلاغ والاستجابة، بما يضمن حماية المواطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم الرقمية وفقًا للقانون.

نجلاء العسيلي: حماية الأطفال تبدأ من الأسرة والمدرسة

يتركز تصريح النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لصدي البلد على البعد التربوي والاجتماعي للقضية، وأهمية إدماج مفاهيم التربية الرقمية في التعليم، وتوعية الأسر بمخاطر التنمر الإلكتروني والابتزاز وانتهاك الخصوصية، وبناء قدرة الأطفال على التمييز بين المحتوى الآمن والضار.

أحمد فريد: الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات جديدة أمام مواجهة التضليل

ويوضح النائب أحمد فريد، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لصدي البلد مخاطر التزييف الرقمي وإنتاج الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المفبركة، مؤكدًا أهمية تطوير أدوات التحقق والرصد، والاستفادة من التكنولوجيا في اكتشاف حملات التضليل، إلى جانب وضع قواعد قانونية واضحة للتعامل مع المحتوى المزيف.

مجلس النواب الرقمية المخالفات الرقمية التشريعات مجلس الشيوخ

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