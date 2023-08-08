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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: مصر حققت في عهد الرئيس السيسي إنجازات غير مسبوقة بمنظومة التعليم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن الدولة ركزت على تحسين البنية التحتية للمستشفيات الجامعية الموجودة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، وتم إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات الجديدة، وتجهيزها بأحدث التقنيات الطبية والمعدات الحديثة، وتضمنت الجهود أيضًا توفير التخصصات الطبية المختلفة وتحسين جودة الرعاية الصحية التي تقدم للمرضى.

وأضاف الخبير التربوي، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن منظومة التعليم شهدت تطوير وتحسين البنية التحتية للمدارس والجامعات في مصر مع  توفير التمويل لإنشاء وتجديد المدارس وتحديث المعامل والمرافق الرياضية والمكتبات. 

وتابع أنه تم تحديث المناهج الدراسية وتكامل التكنولوجيا في العملية التعليمية وتهدف هذه الجهود إلى تحسين جودة التعليم وتوفير فرص أفضل للطلاب في الحصول على تعليم عالي الجودة وملائم لاحتياجات سوق العمل.

وأكد أن مصر شهدت إنجازات كبيرة في عهد الرئيس السيسي مثل مشروعات الأنفاق التي ربطت مشروعات سيناء بكافة نواحي الجمهورية لتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز بالإضافة الي إنشاء عدد من المدن لا يمكن حصرها وتسليم وحدات سكنية للشباب وتطوير شامل لكافة أنحاء الجمهورية الجديدة  مع تنفيذ مدن صناعية جديدة.

وأشاد الخبير التربوي بالمبادرات الرئاسية التي تنفذها الدولة المصرية علي قد وساق ومنها القضاء علي فيروس سي وقوائم الانتظار والعلاج علي نفقة الدولة .

ونوه بأنه لا يمكن حصر كم الانجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سطور انما تحتاج الي مجلدات كي يعرف الشعب المصري كم الانجازات الحقيقة الملموسة في كافة القطاعات.

إحتياجات سوق العمل البنية التحتية للمدارس الدكتور مجدى حمزة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجالات والتخصصات المرافق الرياضية المستشفيات الجامعية حياة كريمة للمواطنين س عبد الفتاح السيسي قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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