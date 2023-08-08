خبير يكشف خطوات تعزيز جودة التعليم وتأهيل الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل

تسعى المؤسسات التعليمية إلى تعزيز التعليم العملي والتفكير النقدي وتطوير مهارات التواصل والقيادة لدى الطلاب، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل المتجددة.

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية عين شمس السابق أن تعزيز التعليم العملي والتفكير النقدي وتطوير مهارات التواصل والقيادة لدى الطلاب يعد هذا التوجه التعليمي الحديث أحد أهم الخطوات لضمان تأهيل الطلاب بشكل شامل لاحتياجات سوق العمل المتطورة.

وأكد عميد تربية عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن أحد الأساليب الفعّالة لتحقيق ذلك هو تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات الحديثة في عالم الأعمال والتكنولوجيا. يجب أن تركز المناهج على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات العملية التي يحتاجونها في السوق العمل، مثل المهارات التقنية والتحليلية وإدارة المشاريع.

بالإضافة إلى ذلك، يُعزز التعلم القائم على المشاريع والتعاون مع الصناعة كأدوات أساسية لتحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب يمكن للطلاب المشاركة في مشاريع تطبيقية وتحديات حقيقية تتيح لهم الفرصة لتطبيق المفاهيم النظرية في سياق عملي. كما يتم تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعة من خلال شراكات وبرامج تدريبية وورش عمل لتحسين روابط الطلاب مع العالم الواقعي.

وشدد علي تحقيق جودة التعليم وتأهيل الطلاب للعمل في سوق العمل يعد تحديًا شاملًا يتطلب تعاوناً وتنسيقًا بين المؤسسات التعليمية والحكومة والقطاع الخاص. يجب أن يكون هناك التزام قوي لتوفير بيئة تعليمية تشجع على الابتكار وتعزز مهارات الطلاب العملية.

كما يلعب دور المعلمين الفعّالين في تحقيق هذه الأهداف دورًا حاسمًا في توجيه وتوفير الدعم اللازم للطلاب.

وأوضح أنه من المتوقع أن يسهم تركيز المؤسسات التعليمية على تعزيز التعليم العملي وتفكير الطلاب النقدي وتطوير المهارات في تحقيق توازن أفضل بين الأكاديميوالعمل العملي، وبالتالي زيادة فرص توظيف الخريجين وتحسين أدائهم في السوق العمل.

ويتطلب تحقيق تحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب للعمل في سوق العمل التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

يجب أن تلتزم المؤسسات التعليمية والحكومة والصناعة بالعمل المشترك لتحديث المناهج الدراسية، وتعزيز التعلم العملي، وتطوير مهارات الطلاب. من خلال هذا التعاون، يمكن تحقيق تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة ويساهم في تطور المجتمع بشكل عام.