أخبار التعليم .. 91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023.. تسليم شهادات طلاب الثانوية العامة للطلاب في المدارس برسوم 65 جنيها

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

تنسيق الجامعات 2023 .. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضية لطلاب الثانوية العامة 2023 ،خاصة كلية الطب الاسنان والصيدلة والهندسة هي الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل في تنسيق الثانوية العامة 2023، إذ بدأ الكثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

عاجل| بشرى سارة من التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الأولى 2023

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس القادم الموافق 10 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

ماجي نصيف: ترأس عاشور لـ فولبرايت يحقق تناغم بين الهيئة والتعليم العالي

انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

وزير التعليم العالي: أول سيارة كهربائية بصناعة مصرية ستكون متاحة خلال 9 شهور

انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

هل يعاد ترشيحهم مرة أخرى؟.. تفاصيل موقف طلاب التظلمات بتنسيق الجامعات 2023

أكد مصدر مسؤول بالتعليم العالي أنه في حال حصول طالب على درجات إضافية في تظلمات الثانوية العامة، سيتم إضافة الدرجات لمجموع الطالب، وبالتالي سيتم تعديل تنسيقه وذلك بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.



تكريم أوائل الثانوية العامة بكوم أمبو في أسوان



شهد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان حفل تكريم أوائل طلاب الثانوية العامة بمدرسة كرم الديب الثانوية على مستوى المحافظة وإدارة كوم أمبو.

تسليم شهادات طلاب الثانوية العامة للطلاب في المدارس برسوم 65 جنيها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قيمة تكلفة وطبع وتحرير وتسليم شهادات الثانوية العامة للطلاب في المدارس 65 جنيها.