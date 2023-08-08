عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. 91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023.. تسليم شهادات طلاب الثانوية العامة للطلاب في المدارس برسوم 65 جنيها

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023
تنسيق الجامعات 2023 .. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضية لطلاب الثانوية العامة 2023 ،خاصة كلية الطب الاسنان والصيدلة والهندسة هي الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل في  تنسيق الثانوية العامة 2023، إذ بدأ الكثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

عاجل| بشرى سارة من التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الأولى 2023
قرر الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس القادم الموافق 10 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

 

ماجي نصيف: ترأس عاشور لـ فولبرايت يحقق تناغم بين الهيئة والتعليم العالي
انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

 

وزير التعليم العالي: أول سيارة كهربائية بصناعة مصرية ستكون متاحة خلال 9 شهور
انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

هل يعاد ترشيحهم مرة أخرى؟.. تفاصيل موقف طلاب التظلمات بتنسيق الجامعات 2023 
أكد مصدر مسؤول بالتعليم العالي أنه في حال حصول طالب على درجات إضافية في تظلمات الثانوية العامة، سيتم إضافة الدرجات لمجموع الطالب، وبالتالي سيتم تعديل تنسيقه وذلك بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
 

تكريم أوائل الثانوية العامة بكوم أمبو في أسوان
 

شهد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان حفل تكريم أوائل طلاب الثانوية العامة بمدرسة كرم الديب الثانوية على مستوى المحافظة وإدارة كوم أمبو.

تسليم شهادات طلاب الثانوية العامة للطلاب في المدارس برسوم 65 جنيها
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قيمة تكلفة وطبع وتحرير وتسليم شهادات  الثانوية العامة للطلاب في المدارس 65 جنيها.

 

 

فولبرايت سيارة كهربائية وزير التعليم العالي تنسيق الجامعات 2023 اوائل الثانوية العامة شهادات طلاب الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد كارثة كورونا.. تحرك عاجل من بريطانيا لمواجهة وباء المرض X

دولة عربية تستعد للتخلي عن الدولار في المعاملات التجارية مع روسيا

نجم الاهلي يقترب من الانتقال لـ فاركو

وزير الصحة يبحث مع رئيس مجمع الإصدارات الذكية سبل التعاون للتحول الرقمي

الوضع يتدهور.. متمردو النيجر يمنعون دول إكواس والأمم المتحدة من دخول البلاد

تدبير انقلاب على بوتين.. حقيقة يكشفها خبير لدى الحكومة الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يليق بالقرآن| شاهد تفاصيل واقعة إلقاء النُقطة على قارئ شهير

هاجمته سمكة قرش وقناديل البحر.. صياد أمريكي يصارع الموت لمدة 38 ساعة

فيديو يرصد عملية التخلص من مئات الدجاج النافق يثير زعرا في بريطانيا

تعرفى على صفات الشريك التوكسيك.. يجب الابتعاد فورا

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ