تسليم شهادات طلاب الثانوية العامة للطلاب في المدارس برسوم 65 جنيها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قيمة تكلفة وطبع وتحرير وتسليم شهادات الثانوية العامة للطلاب في المدارس 65 جنيها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكلفة وطبع وتحرير وتسليم شهادات طلاب الثانوية العامة للطلاب في المدارس مقسمة كالتالي :

- تكلفة طبع وتحرير الشهادة : 44 جنيهًا

- ضريبة دمغة نوعية : 9 جنيهات

- رسم تنمية الموارد المالية للدولة : 2 جنيه

- رسم إضافي : 10 جنيهات

- المجموع الكلي : 65 جنيهًا

ويلتزم كل طالب ناجح في الثانوية العامة 2023 بلصق طابع نقابة المهن التعليمية بقيمة 2 جنيه على الاستمارة الدالة على نجاحه وقت تسليمها إليه ، ولا يجوز تحصيل قيمة هذا الرسم نقدا ، وهذه الطوابع متاحة في النقابات الفرعية واللجان النقابية ومكاتب البريد.

تظلمات الثانوية العامة 2023

وعلى جانب أخر بدأت اليوم الثلاثاء اجراءات الاطلاع على اوراق الطلاب المتقدمين ب تظلمات الثانوية العامة 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لـ اماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 التي سيتم فيها الاطلاع على أوراق الإجابة ، هي مقرات لجان النظام والمراقبة التابع لها كل طالب .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدةً انها تتمثل في :