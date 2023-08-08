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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم أوائل الثانوية العامة بكوم أمبو في أسوان

حفل تكريم التربية
حفل تكريم التربية والتعليم بأسوان

شهد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان حفل تكريم أوائل طلاب الثانوية العامة بمدرسة كرم الديب الثانوية على مستوى المحافظة وإدارة كوم أمبو.

وقد حضر فعاليات الاحتفال فيصل نعيم، مدير عام التعليم العام، وأحمد سلامة، مدير إدارة كوم امبو التعليمية، وأولياء أمور الطلاب، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

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حفل تكريم 

هذا وكان قد قدم عبدالكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أجمل وأرق التهانى القلبية، الممزوجة بأسمى آيات الفخر والتقدير، لأبنائه الطلبة والطالبات أوائل محافظة أسوان في الثانوية العامة بشعبها (العلمية علوم- العلمية رياضيات- الشعبة الأدبية) للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية.

وقدم عبدالكريم لطفي التهنئة كذلك لأولياء أمور الطلاب لنجاح أبنائهم الباهر فى الشهادة الثانوية، معتبرًا هذا النجاح والتفوق تتويجًا لعام كامل من العناء والمثابرة، واصفًا إياهم بالجنود المجهولة التي كافحت وتحملت مشاق الحياة وضغوطها من أجل وصول أبنائهم لهذا المستوى المتميز من التفوق. 

وكانت قد سادت حالة من الفرحة والسعادة داخل منزل الطالبة هاجر محمد إبراهيم بعد حصولها على المركز الأول في الثانوية مكفوفين على مستوى الجمهورية. 

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اوائل الثانوية 

تم إبلاغ الطالبة هاجر محمد إبراهيم الأولى على الجمهورية مكفوفين من مدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة أسوان التعليمية أنها الأولى على الجمهورية من عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقالت هاجر محمد إنها لم تتوقع أنها ستكون من الأوائل على الجمهورية وفور معرفتها للخبر منذ حينها فرحتها لا توصف. 

وأضافت أنها تتمنى دخول كلية ألسن ألماني، وأنها لم تقم بأخذ أي دروس خلال ذلك العام إلا في مادتين فقط وهما الإنجليزي والألماني المواد التانية بذاكرها لوحدي، وجدتي دائماً بتساعدني لأني موجودة معاها بشكل دائم، وعيلتي كلها بتشجعني. 

وأوضحت أنها لم تذاكر عدد ساعات معينة لكنها فور انتهاء مذاكرتها وواجبتها تنتهي من المذاكرة، وأنها تنصح الطلاب المكفوفين يعتمدوا على الكتب ويركزوا على الحاجات اللي بين السطور لأنها دي بتيجي فيها الأسئلة بتاعتنا غير الباقيين وبقولهم ربنا معاكم.

واستكملت أنها كفيفة منذ الصغر ولم يكن فقدان البصر عائقاً بالنسبة لها، وأنها اتولدت عندها مياه زرقاء ومع الوقت فقدت البصر. 

 

 

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