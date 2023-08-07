غداً.. إنطلاق الدورة التدريبية للبرنامج التطبيقى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات بأسوان

تنطلق فعاليات الدورة التدريبية للبرنامج التطبيقى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات للعاملين المعنيين بمختلف أجهزة محافظة أسوان خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس الجارى، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهمية هذه الدورة التدريبية المتخصصة ودورها فى تأهيل العاملين لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد مع تمكينهم من تعظيم الإستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط.

دورة تدريبة

وأشار إلى أن ذلك يساهم فى رفع كفاءة إستخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة، كما أشاد اللواء أشرف عطية بالتعاون والتنسيق المتواصل مع وزارة الاتصالات ودوره فى توفير الدعم اللازم لتنمية الجهود المبذولة ضمن خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والتكنولوجى الجارية بالمحافظة من أجل تحقيق طفرة ونقله نوعية بهذا المجال تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى تطبيق المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030".

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، أن الدورة تستهدف تدريب عدد 35 من العاملين ذوى الصلة بأعمال تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية والإستثمارية بالديوان العام وجميع المديريات والإدارات والمراكز التابعة ، مشيرة إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى تطوير آليات العمل من خلال تعزيز المعارف وصقل الخبرات ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لدى العاملين المختصين ، فضلاً عن تعزيز دور الرقمنة فى إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتنظيم دورات تدريبية لكوادر الصف الأول والثانى من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن للتعرف على أهداف التنمية المستدامة ونشر مفهوم رؤية مصر 2030 وذلك بقاعات مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقًا لرؤية مصر 2030 ، وفى ضوء رؤية المحافظة للإرتقاء بمنظومة العمل وطبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يستهدف تطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة فى رفع كفاءة العمل الإدارى الحكومى ، والإرتقاء بجودة حياة المواطنين .