مدير منطقة أسوان للعلوم الدينية يستقبل صاحب المركز الأول بمشروع تحدي القراءة العربي

استقبل فضيلة الدكتور سيد حسن مدير عام منطقة أسوان الأزهرية للعلوم الدينية والعربية الطالب مصطفى محمد عبدالغني، الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مشروع تحدي القراءة العربي، مقدما له التهنئة بمناسبة هذا التفوق، وحثه على مزيد من الجهد وتنظيم الوقت والمراجعة الدقيقة استعدادا للتصفيات النهائية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث أن الطالب مصطفى مصطفى محمد عبد الغنى سيمثل مصر والأزهر الشريف في هذا المحفل متمنياً له الفوز والنجاح، كما أكد فضيلته على قيام المنطقة بالإعداد لتكريمه بشكل مناسب يليق مع الحدث.

تحدي القراءة

الجدير بالذكر أن الطالب قد تم تكريمه من فضيلة وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى ، والسفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية ، والدكتور عبد الكريم العلماء المدير التنفيذى بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية ، وذلك فى الحفل الذى أقيم بقاعة مؤتمرات الأزهر لتكريم الطلاب الفائزين من الأزهر الشريف فى المرحلة النهائية من مشروع تحدى القراءة العربى .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه إعتباراً من الأحد الموافق 6 أغسطس الجارى ، وفى باقى أيام الأحد من كل أسبوع من نفس الشهر ، يكون العمل من المنزل لكافة العاملين المكلفين بالأعمال الإدارية والمكتبية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التابعة لها ، وكذا المديريات والهيئات والشركات بنطاق المحافظة.

جهود

ويأتى ذلك فى إطار التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن السماح بقيام العاملين بالعمل من المنزل بنظام ( الأون لاين ) يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023 ، وذلك ضمن إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء ، وفى إطار ما تقتضية المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة بإنتظام ، وبناءً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح محافظ أسوان بأنه يستثنى من ذلك العاملين المكلفين بالأعمال الميدانية ، وخاصة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى المدن والقرى ، وأيضاً مديرى الإدارات من شاغلى الوظائف الإشرافية ، بالإضافة إلى عمال النظافة والحدائق بالمدن والمراكز ، فضلاً عن العاملين بفندقى عروس النيل و 6 أكتوبر.

وكذا العاملين بمديرتى الشئون الصحية والتربية والتعليم ، على أن يخول لمديرى المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسباً بشأن عمل بعض فئات العاملين بالعمل من المنزل خلال الأيام المشار إليها وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.