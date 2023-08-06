طفرة بعروس المشاتى.. إنجازات مشروعات مبادرة حياة كريمة في أسوان

تشهد محافظة أسوان عروس المشاتى سلسلة من المشروعات والانجازات المتتالية فى كافة قطاعات العمل العام.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن ثورة 30 يونيو التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونحتفى بعيدها العاشر جسدت مدى التلاحم والتكاتف بين الشعب المصرى العظيم ، وقواته المسلحة والشرطة المدنية لتحقيق الانتصار للهوية المصرية والثقافة الوطنية وإنقإذها من الفرقة والدمار وإعادة سفينة الوطن للمسار الصحيح نحو تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، حيث حققت هذه الثورة المجيدة إنجازات متتالية فى كافة قطاعات العمل العام.

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بأسوان

فى قطاع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعتبر من الصور التي تشاهدها وأنت ولدت من رحم ثورة 30 يونيو ، الفترة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" ، والذى يشهد معدلات من الانجاز فى كل يوم على أرض محافظة أسوان.

وتصل نسب ومعدلات التنفيذ لجميع المشروعات والتى تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة.

فيما يجرى العمل في 619 مشروعا آخر بتدعيم مالي تصل إلى 23.2 مليار جنيه ، وهو مشروع يتوازى مع 19 مشروعًا محليًا.

كما شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على المسئولين والجهات المنفذة بتكثيف الجهود والعمل بالتوازى من أجل تلافى الملاحظات وإنهاء كافة التجهيزات والتشطيبات النهائية بعدد 408 مشروعات جارى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " وذلك لسرعة تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

ووجه المحافظ إلى تكثيف المرور الميدانى لرصد وحصر المشكلات والعقبات وعرضها على المحافظ من أجل إيجاد الحلول السريعة لها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ، مكلفاً لجان الإستلام والتشغيل للمجمعات الخدمية بالتنسيق مع مسئولى التحول الرقمى بالمحافظة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لعمل البروتوكولات والإجراءات اللازمة للتأكيد على توصيل وتشغيل خدمات الإتصالات والإنترنت داخل 31 من مشروعات المجمعات الحكومية والزراعية والتى قاربت نسب تنفيذها إلى 100% ، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بسرعة توفير الكوادر البشرية المؤهلة للبدء فى تشغيلها فى أقرب وقت وإتاحة الفرصة للأهالى والمواطنين للإستفادة من خدماتها المتطورة.

مشروعات

مشروعات حياة كريمة بأسوان

وحذر اللواء أشرف عطية بعدم السماح بأي تقصير أو تهاون فى نسب التنفيذ مع إستبدال المقاولين المقصرين أولاً بأول لضمان دفع معدلات الإنجاز العامة لكافة المشروعات الجارية بمختلف قرى ونجوع المحافظة مقارنة بباقي المحافظات.

وأكد المحافظ، أن متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات تحظى بإهتمام كبير ودورى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، كما يوجد تواصل وتنسيق مستمر مع مختلف الوزارات لتوفير الدعم اللازم لنهو جميع مشروعات المبادرة الرئاسية فى مواعيدها المحددة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع.

وأعطى المحافظ تعليماته بمواصلة المتابعة الميدانية الدورية وتحقيق التنسيق والتعاون العرضى بين مختلف الجهات المعنية من أجل تلافى الملاحظات والمشكلات المرصودة وسرعة تذليل العقبات وتخطى التعقديات والإجراءات الروتينية لرفع نسب التنفيذ وضمان الإنتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن .

