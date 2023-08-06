محافظ أسوان يوزع هدايا الرئيس على المستفيدين من الوحدات السكنية بمنطقة الصحابى

وسط إطلاق الزغاريد وأجواء من الفرحة والسعادة من أهالى منطقة الصحابى قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسى من الأجهزة الكهربائية والمعمرة والأثاث والمفروشات على المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة بإجمالى 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب لتوفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين الذين سيقومون فيها ضمن المشروع القومى لتطوير العشوائيات.

كما تفقد محافظ أسوان أعمال هدم وإزالة المنازل والمبانى القديمة بالمنطقة تمهيداً لتحويلها إلى منطقة مطورة على غرار " حى الإسمرات " وخلق محاور مرورية جديدة وسط المدينة ، فضلاً عن المنشآت الخدمية المتعددة ، لتتكامل مع أعمال التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية ، وباقى المناطق والشوارع المستهدفة .

هدايا الرئيس السيسى

محافظ أسوان يوزع هدايا الرئيس السيسى على أهالى منطقة الصحابى

ورافق المحافظ خلال تفقده للوحدات السكنية بعمارات الصحابى، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية ، وأيضاً شباب المتطوعين من ذوى الهمم بمديرية الشباب والرياضة ، وكذا شباب المتطوعين بصندوق مكافحة المخدرات .

ونقل اللواء أشرف عطية تحيات رئيس الجمهورية للمواطنين والأسر ، وتأكيد القيادة السياسية بالقضاء على جميع المناطق العشوائية حيث تعتبر منطقة الصحابى أخر منطقة عشوائية بمحافظة أسوان بعد الإنتهاء من تطوير عزبة الفرن بمنطقة كيما بإجمالى 83 منزل ومبنى لوقوعهم فى مخرات السيول، وأيضاً منطقة الناصرية بإجمالى 29 منزل والذين يأتوا ضمن العشوائيات ذات الخطورة من الدرجة الأولى.

تطوير العشوائيات

محافظ أسوان يوزع هدايا الرئيس السيسى على أهالى منطقة الصحابى

وحرص أشرف عطية على تناول مشروب الشاي مع الأسر ، ليتناقش معهم فى المراحل التالية لتطوير الصحابى ، والمخطط الذى سيتم تنفيذه لتحويلها لمنطقة جذب آمنة للخدمات بعد أن كانت من أكبر البؤر العشوائية للحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم ، ولتتجسد فيها الحياة الكريمة للمواطن .

وأشار المحافظ إلى أن ما تحقق في منطقة الصحابى جاء نتيجة جهود متواصلة ومكثفة بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية بقيادة المهندس خالد صديق ، وسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة ، وكذلك الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، ليصب كل ذلك في مصلحة المواطنين ، ويعمل على إحداث نقلة حضارية لمنطقة الصحابى .

محافظ أسوان يوزع هدايا الرئيس السيسى على أهالى منطقة الصحابى