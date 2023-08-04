جامعة أسوان: لم نلغِ ربط شهادة التخرج للطلاب بمحو أمية المواطنين

نفى الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، ما تترد نشره في إحدى المواقع الإخبارية تحت عنوان "قرار جديد لجامعة أسوان بخصوص ربط شهادة التخرج بمحو الأمية" حيث أن مجلس جامعة أسوان لم يصدر عنه أي قرار بهذا الشأن ولم يتضمن جدول أعمال مجلس شهر يناير 2023 هذا الموضوع ولم يتطرق إليه من قريب ولا من بعيد، ومازال ربط شهادات التخرج بمحو الأمية مستمرا ويتم تطبيقه علي خريجي كليات جامعة أسوان المعنية.

وأضاف رئيس جامعة أسوان أن إدارة الجامعة ومجلسها الموقر تعمل علي تنفيذ توجيهات وسياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات التعليمية، ولا تتخذ أي قرارات منفردة كما هو مذكور بالخبر العاري تماماً من الصحة، ولذلك تهيب إدارة الجامعة بكافة وسائل الإعلام المقرؤة والمرئية والمسموعة في مراعاة الدقة والتحري في نشر أخبار الجامعات ، حتي لا تحدث بلبلة بين الطلاب.

جامعة أسوان

وكان قد لفت إلى أنه تمت الموافقة من المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء مركز الاستشارات الاقتصادية والإدارية والمحاسبية والتدريب بالكلية لخدمة المجتمع المحلي، بهدف العمل كذراع استشارية في المجالات الاقتصادية ليس للجامعة فقط، ولكافة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وجار أيضا إطلاق مجلة مستقلة للكلية للعلوم التجارية والاقتصادية والإدارية لخدمة الباحثين.

وأضاف أنه تم تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني 100% للطلاب، وتم تطبيق منظومة التصحيح الإلكتروني 100% الامتحانات مع تفعيل نشاط المعمل الإحصائي وتقديم دورات تدريبية متخصصة، وأهمها المحاسب المالي المحترف، أيضا تم تطبيق نظام أعمال السنة للطلاب لأول مرة بالكلية، ومن ثم نجاح منظومة امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم).

نظام بحثى

وقال إنه تم تفعيل نظام بحثي طلابي في التدريب الصيفي للطلاب من خلال إنشاء مسار بحثي للمشاركة في المشاريع القومية المهمة، حيث قام طلاب قسمي الاقتصاد وإدارة الأعمال بتنفيذ مشروعات بحثية قومية، يأتي على رأسها مشروع "خطة تنمية مشروع الصادرات المصرية للقارة الإفريقية.

ويأتى ذلك في ضوء الاستعدادات المكثفة التى تقوم بها كلية التجارة فى جامعة أسوان بتوجيهات من الدكتور ايمن عثمان رئيس جامعة أسوان.