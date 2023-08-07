عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف بتنظيم دورات تدريبية للتعرف بأهداف التنمية المستدامة

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتنظيم دورات تدريبية لكوادر الصف الأول والثانى من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن للتعرف على أهداف التنمية المستدامة ونشر مفهوم رؤية مصر 2030 وذلك بقاعات مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.

 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقًا لرؤية مصر 2030 ، وفى ضوء رؤية المحافظة للإرتقاء بمنظومة العمل  وطبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

 

مدير منطقة أسوان للعلوم الدينية يستقبل صاحب المركز الأول بمشروع تحدي القراءة العربي

محافظ أسوان يتابع جهود وأنشطة الوحدات المحلية لإزالة التعديات والإشغالات

دورات تدريبية

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يستهدف تطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة فى رفع كفاءة العمل الإدارى الحكومى ، والإرتقاء بجودة حياة المواطنين .

 

 ومن جهتها، أوضحت منى عبد العزيز مدير وحدة التنمية المستدامة بأن تنفيذ الدورات التدريبية يتم بناءاً على تكليفات محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من الدكتور أشرف إمام المدير التنفيذى لمركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ، لافته إلى أن هذه الدورات تستهدف عرض نظرة تاريخية عن أهداف الألفية ، وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 هدفا، والتعريف بمفهوم الاستدامة، وأبعاد التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030 ، وخاصة فيما يتعلق بالبعد الإقتصادى ، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى.

 

وكان قد إستكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،  لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ اللواء أحمد صالح ، وأيمن فؤاد ، وخالد رضوان ، ومجدى حسيبو ، وخالد العونى.

 

 وأكد المحافظ خلال اللقاء بأن هناك تواصلا مستمرا مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية فتح قنوات التواصل الجماهيرى المختلفة سواء من خلال الجولات الميدانية فى المدن والقرى ولمتابعة المشروعات ، أو بعقد اللقاء الأسبوعى مع المواطنين ، أو بواسطة وسائل التواصل المختلفة لنقل هموم ومشاكل أهالى المحافظة بكافة ربوعها ، ووضع الحلول السريعة والفورية لها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذى والبرلمانى.

 

محافظ أسوان: بدء التشغيل التجريبي لـ 31 مجمعا خدميا بقرى "حياة كريمة"

محافظ أسوان: تحديد المكلفين بالعمل من المنزل الأحد أسبوعيا حتى نهاية أغسطس

جهود

وأشاد محافظ أسوان، بالدور الهام الذى تقوم به القيادات البرلمانية والمجتمعية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة والتى ساهمت بشكل مباشر فى مساندة الجهود التنفيذية ، وتحقيق الإنجازات المتتالية فى مختلف قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

 

وتناول اللقاء عرض عدد من القضايا الجماهيرية التى تهم المواطنين، فى القطاعات التعليمية والصحية والتموينية ، ومياه الشرب والصرف الصحى للعمل على وضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

أول رد فعل من كهربا بعد منحه مهلة شهرين لدفع غرامة الزمالك

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

عمرو الدرديري يصدم جماهير الزمالك بشأن كهربا

موضوعات متعلقة

مدير منطقة أسوان للعلوم الدينية يستقبل صاحب المركز الأول بمشروع تحدي القراءة العربي

ترشيحاتنا

كليات القمة من 83.3%.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023| فيديو

شعبة الدواجن تكشف عن أسباب انخفاض الأسعار خلال الأيام الماضية.. فيديو

هشام عبدربه يكشف الحقيقة الغائبة في قضية محمود كهربا مع الزمالك.. صور

تجربة مثيرة لعملية اندماج نووي رهيبة في أمريكا بنتائج مذهلة .. تفاصيل

أفضل دعاء بعد صلاة العصر.. بـ9 كلمات يوسع الله رزقك ويتقبل عملك

انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستان جديد | شاهد

مش على الأرض بس| موجة شديدة الحرارة تضرب سطح البحر والمحيطات

منتج جبن ينهي حياة مالك مستودع في إيطاليا.. كيف حدث؟

يوم ولادته ووداعه.. شاهد رسالة مؤثرة من أردني بعد وفاة طفله في فرنسا

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ