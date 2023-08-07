محافظ أسوان يكلف بتنظيم دورات تدريبية للتعرف بأهداف التنمية المستدامة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتنظيم دورات تدريبية لكوادر الصف الأول والثانى من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن للتعرف على أهداف التنمية المستدامة ونشر مفهوم رؤية مصر 2030 وذلك بقاعات مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقًا لرؤية مصر 2030 ، وفى ضوء رؤية المحافظة للإرتقاء بمنظومة العمل وطبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

دورات تدريبية

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يستهدف تطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة فى رفع كفاءة العمل الإدارى الحكومى ، والإرتقاء بجودة حياة المواطنين .

ومن جهتها، أوضحت منى عبد العزيز مدير وحدة التنمية المستدامة بأن تنفيذ الدورات التدريبية يتم بناءاً على تكليفات محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من الدكتور أشرف إمام المدير التنفيذى لمركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ، لافته إلى أن هذه الدورات تستهدف عرض نظرة تاريخية عن أهداف الألفية ، وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 هدفا، والتعريف بمفهوم الاستدامة، وأبعاد التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030 ، وخاصة فيما يتعلق بالبعد الإقتصادى ، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى.

وكان قد إستكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ اللواء أحمد صالح ، وأيمن فؤاد ، وخالد رضوان ، ومجدى حسيبو ، وخالد العونى.

وأكد المحافظ خلال اللقاء بأن هناك تواصلا مستمرا مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية فتح قنوات التواصل الجماهيرى المختلفة سواء من خلال الجولات الميدانية فى المدن والقرى ولمتابعة المشروعات ، أو بعقد اللقاء الأسبوعى مع المواطنين ، أو بواسطة وسائل التواصل المختلفة لنقل هموم ومشاكل أهالى المحافظة بكافة ربوعها ، ووضع الحلول السريعة والفورية لها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذى والبرلمانى.

جهود

وأشاد محافظ أسوان، بالدور الهام الذى تقوم به القيادات البرلمانية والمجتمعية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة والتى ساهمت بشكل مباشر فى مساندة الجهود التنفيذية ، وتحقيق الإنجازات المتتالية فى مختلف قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

وتناول اللقاء عرض عدد من القضايا الجماهيرية التى تهم المواطنين، فى القطاعات التعليمية والصحية والتموينية ، ومياه الشرب والصرف الصحى للعمل على وضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.