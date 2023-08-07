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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود وأنشطة الوحدات المحلية لإزالة التعديات والإشغالات

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لحالة تعدى على قطعة أرض جارى تخصيصها لإقامة وحدة إسعاف عليها بقرية النزل التابعة لقرية الرديسية بحرى بمساحة 400 م2 ، وتم مصادرة المواد المستخدمة فى البناء .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة تنظيم الحملات المكبرة الهادفة لإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، فضلاً عن رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات والقمامة ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ، علاوة على تشغيل الخدمات المختلفة ، والتى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ودخولها الخدمة ليجنى المواطن الأسوانى ثمار سلسلة الإنجازات على الوجه الأكمل .

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إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة لحالة تعدى على قطعة أرض زراعية بقرية العباسية بمساحة 200 م2 ، كما تم إزالة لـ 3 حالات تعدى على أراضى زراعية بقرية سبيل أبو المجد بمساحة 175 م2 ، وسط مشاركة لقسم حماية الأراضى ، والجمعية الزراعية بسبيل مكى وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية ببدء تشغيل نقطة إسعاف العباسية ضمن المشروعات التي تم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين ببدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بقرية بلانة ، والذى تم إنشاؤه ضمن مشروعات وزارة التنمية المحلية المدرجة ضمن مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة " حيث يستوعب الموقف 45 سيارة بتكلفة 4.8 مليون جنيه ، ويخدم خطوط سير بلانة / دراو ، وبلانة / نصر النوبة ، وبلانة / كوم أمبو .

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى بنجع ونس بنطاق قرية الشطب بمساحة 200 م2 ، وتم مصادرة معدات وأدوات البناء .

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جهود

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة من خلال رفع 25 طن من المخلفات ونواتج الحفر والتراكمات بمنطقة الخضيرى شمال المدينة بالتعاون مع إدارة الرى والصرف ، وتم كذلك إصلاح العطل الفنى بمولد مرشح مياه المدينة بمشاركة الجهود الذاتية ، والفنيين بشركة النصر للتعدين ، بالإضافة إلى تنفيذ خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء بالمواقع الخدمية المختلفة .

وتكامل مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ أعمال تهذيب الأشجار بالتنسيق مع الفنيين بشركة الكهرباء ، فضلاً عن تنفيذ أعمال جرد الأتربة بالشوارع الرئيسية والفرعية للظهور بالمظهر الجمالى والحضارى الذى يليق بالمدينة السياحية .

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