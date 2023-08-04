عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الأول على الجمهورية بمشروع "تحدي القراءةالعربي"

الطالب مصطفى عبد
الطالب مصطفى عبد الغنى

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للطالب مصطفى محمد عبد الغنى بمعهد بنين كوم أمبو الثانوى الأزهرى لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مشروع " تحدى القراءة العربى " فى موسمه السابع ، ليتم تأهيله إلى التصفيات النهائية بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وأكد محافظ أسوان على الدور البناء الذى يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى تحقيق رسالته السامية المرتكزة على بث روح الولاء والإنتماء للوطن من خلال توفير أوجه الدعم والمساندة لأبناءه ، وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم للمنافسة فى مختلف المسابقات على المستوى المحلى والمواد.

 

قافلة دعوية لأوقاف أسوان في نصر النوبة

رئيس جامعة أسوان يكرم الطالبة هاجر الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة

تحدى القراءة 

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يساهم فى خلق أجيال جديدة من أبنائنا قادرين على تحمل المسئولية والنهوض بوطنهم لعبور المرحلة الحالية وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات ، ولتظل بذلك أرض الكنانة وأزهرها الشريف دائماً قلعة الإسلام والسد المنيع أمام أعدائه ، وليضىء الإسلام بسماحته مشاعل التنوير والمحبة. 

وكان قد تم تكريم الطالب مصطفى عبد الغنى من فضيلة وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى ، والسفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية ، والدكتور عبد الكريم العلماء المدير التنفيذى بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية ، وذلك فى الحفل الذى أقيم اليوم بقاعة مؤتمرات الأزهر لتكريم الطلاب الفائزين من الأزهر الشريف فى المرحلة النهائية من مشروع تحدى القراءة العربى .

 

جهود 

وكان قد أكد محافظ أسوان على أن متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات تحظى بإهتمام كبير ودورى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ، كما يوجد تواصل وتنسيق مستمر مع مختلف الوزارات لتوفير الدعم اللازم لنهو جميع مشروعات المبادرة الرئاسية فى مواعيدها المحددة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع. 

وخلال الإجتماع حرص محافظ أسوان على إستعراض نسب ومعدلات التنفيذ لجميع المشروعات والتى تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الازهر الشريف اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

ترشيحاتنا

رئيس الأرصاد الجوية: محطات في مختلف أنحاء الجمهورية للتنبؤ بدرجات الحرارة

علاقة محرمة.. اعترافات مثيرة لـ البلوجر أم زياد | فيديو

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

سيطرة أهلاوية.. محمد يوسف يختار التشكيل الأمثل للموسم

دعاء قيام الليل لقضاء الحاجة .. أفضل ما يقال في جوف الليل

أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

حميد الشاعري يشارك محمد منير أغنية بحلم يا صاحبي في حفل العلمين

جالسا على كرسي.. محمد منير يبدأ حفله بالعلمين بـ الرزق على الله

أسما إبراهيم تعلن الانفصال عن خطيبها.. آخر صور جمعت بينهما

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ