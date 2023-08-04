محافظ أسوان يهنئ الأول على الجمهورية بمشروع "تحدي القراءةالعربي"

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للطالب مصطفى محمد عبد الغنى بمعهد بنين كوم أمبو الثانوى الأزهرى لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مشروع " تحدى القراءة العربى " فى موسمه السابع ، ليتم تأهيله إلى التصفيات النهائية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد محافظ أسوان على الدور البناء الذى يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى تحقيق رسالته السامية المرتكزة على بث روح الولاء والإنتماء للوطن من خلال توفير أوجه الدعم والمساندة لأبناءه ، وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم للمنافسة فى مختلف المسابقات على المستوى المحلى والمواد.

تحدى القراءة

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يساهم فى خلق أجيال جديدة من أبنائنا قادرين على تحمل المسئولية والنهوض بوطنهم لعبور المرحلة الحالية وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات ، ولتظل بذلك أرض الكنانة وأزهرها الشريف دائماً قلعة الإسلام والسد المنيع أمام أعدائه ، وليضىء الإسلام بسماحته مشاعل التنوير والمحبة.

وكان قد تم تكريم الطالب مصطفى عبد الغنى من فضيلة وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى ، والسفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية ، والدكتور عبد الكريم العلماء المدير التنفيذى بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية ، وذلك فى الحفل الذى أقيم اليوم بقاعة مؤتمرات الأزهر لتكريم الطلاب الفائزين من الأزهر الشريف فى المرحلة النهائية من مشروع تحدى القراءة العربى .

جهود

وكان قد أكد محافظ أسوان على أن متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات تحظى بإهتمام كبير ودورى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ، كما يوجد تواصل وتنسيق مستمر مع مختلف الوزارات لتوفير الدعم اللازم لنهو جميع مشروعات المبادرة الرئاسية فى مواعيدها المحددة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع.

وخلال الإجتماع حرص محافظ أسوان على إستعراض نسب ومعدلات التنفيذ لجميع المشروعات والتى تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة.