رئيس جامعة أسوان يكرم الطالبة هاجر الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة

كرم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد علي، الأولى على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة " مكفوفين " بمجموع درجات 393 درجة من مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة أسوان.

وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم إعفاء الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد على الأولى علي مستوى الجمهورية من المصروفات الدراسية في حالة التحاقها بكلية الألسن قسم اللغة الألمانية لتحقيق حلمها الجامعي، وأن الجامعة تقدم لها كافة سبل الدعم خلال مسيرتها الجامعية، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بالمتفوقين والمتميزين علمياً وبحثيا من أبناء محافظة أسوان.

الثانوية العامة

كما قدم الدكتور أيمن محمود عثمان التهنئة لجموع الطلاب الأوائل والمتفوقين في نتيجة امتحانات الثانوية العامة، بأقسامها العلمي والأدبي، موجهاً التهنئة أيضاً إلى أسرهم، وداعيًا لهم بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية القادمة، ومؤكدًا علي أهمية دور الجامعة البحثي والأكاديمي في الاهتمام بالطلاب المتفوقين دراسيا.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس جامعة أسوان درع الجامعة للطالبة هاجر تقديراً لتفوقها الدراسي وإصرارها علي النجاح والتميز، وذلك بحضور والد الطالبة محمد إبراهيم علي موجه عام بالتربية والتعليم وجدتها وداد محمد حسن مدير مدرسة الأمل الابتدائية سابقا وعمتها الإذاعية سحر إبراهيم.

وأعربت الطالبة عن سعادتها بالتكريم من رئيس الجامعة لها، مشيرة إلى أن هذا التكريم سيكون حافزاً لها لاستكمال دراستها الجامعية والسعي دائماً بكل جد واجتهاد للتفوق وحصد المراكز الأولي دراسياً.

المصروفات الدراسية

وكان قد لفت إلى أنه تمت الموافقة من المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء مركز الاستشارات الاقتصادية والإدارية والمحاسبية والتدريب بالكلية لخدمة المجتمع المحلي، بهدف العمل كذراع استشارية في المجالات الاقتصادية ليس للجامعة فقط، ولكافة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وجار أيضا إطلاق مجلة مستقلة للكلية للعلوم التجارية والاقتصادية والإدارية لخدمة الباحثين.

وأضاف أنه تم تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني 100% للطلاب، وتم تطبيق منظومة التصحيح الإلكتروني 100% الامتحانات مع تفعيل نشاط المعمل الإحصائي وتقديم دورات تدريبية متخصصة، وأهمها المحاسب المالي المحترف، أيضا تم تطبيق نظام أعمال السنة للطلاب لأول مرة بالكلية، ومن ثم نجاح منظومة امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم).

وقال إنه تم تفعيل نظام بحثي طلابي في التدريب الصيفي للطلاب من خلال إنشاء مسار بحثي للمشاركة في المشاريع القومية المهمة، حيث قام طلاب قسمي الاقتصاد وإدارة الأعمال بتنفيذ مشروعات بحثية قومية، يأتي على رأسها مشروع "خطة تنمية مشروع الصادرات المصرية للقارة الإفريقية.