قافلة دعوية لأوقاف أسوان في نصر النوبة

تنظم مديرية أوقاف أسوان اليوم الجمعة قافلة دعوية تجوب مناطق عدة بنصر النوبة، تنفيذاً لتوجيهات وزير الأوقاف بالمشاركة الإيجابية الفاعلة فى المجتمع ونشر التسامح الدينى وتعاليم الإسلام الصحيحة.

وأكد الشيخ حنفى محمود مدير عام مديرية الأوقاف بأسوان أن القافلة الدعوية تشمل "خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل"، وتضم القافلة مشاركة نخبة من علماء الأوقاف والواعظات.

قافلة دعوية

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ حنفى محمود مدير المديرية سيخطب الجمعة بمسجد عنيبة الكبير، والشيخ أحمد حسن مدير الدعوة سيخطب الجمعة بمسجد بلانة الكبير، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير إدارات الأوقاف سيخطب الجمعة بمسجد كامل يعقوب، والشيخ محمود فخر الدين، رئيس قسم الإرشاد الديني سيخطب الجمعة بمسجد الرحمن بلانة 3.

ويخطب الشيخ عادل جودة، مدير التفتيش والمتابعة، الجمعة بالمسجد العتيق بقرية قسطل، والشيخ عبد الله محمد، رئيس قسم المساجد سيخطب الجمعة بمسجد أبوسمبل ثان، والشيخ محمود مصطفى، مدير إدارة أسوان أول سيخطب الجمعة بمسجد توشكي غرب، والشيخ الشاذلى طلحه، إمام وقائد فكر سيخطب الجمعة بمسجد توشكي شرق، والشيخ عبد الله محمود، مفتش دعوة سيخطب الجمعة بمسجد ارمنا الكبير، والشيخ عبد الستار حسن، مدير إدارة حي شرق سيخطب الجمعة بمسجد التقوي بقرية عنيبة.

يخطب الشيخ مصطفى أحمد، مفتش دعوة، الجمعة بمسجد الهدي بقرية أبوسمبل، والشيخ سيد يوسف، مفتش دعوة سيخطب الجمعة بمسجد الرحمن بقرية خريت، والشيخ سعيد عبد الستار، إمام وقائد فكر سيخطب الجمعة بمسجد الوزان بقرية عنيبة، والشيخ أبوالحسن طاهر، إمام وقائد فكر سيخطب الجمعة بالمسجد العتيق أدندان، والشيخ محمد أحمد، إمام متميز سيخطب الجمعة بمسجد دار السلام بقرية دار السلام.

أنشطة

وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم إعفاء الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد على الأولى علي مستوى الجمهورية من المصروفات الدراسية في حالة التحاقها بكلية الألسن قسم اللغة الألمانية لتحقيق حلمها الجامعي، وأن الجامعة تقدم لها كافة سبل الدعم خلال مسيرتها الجامعية، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بالمتفوقين والمتميزين علمياً وبحثيا من أبناء محافظة أسوان.

قدم الدكتور أيمن محمود عثمان التهنئة لجموع الطلاب الأوائل والمتفوقين في نتيجة امتحانات الثانوية العامة، بأقسامها العلمي والأدبي، موجهاً التهنئة أيضاً إلى أسرهم، وداعيًا لهم بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية القادمة، ومؤكدًا علي أهمية دور الجامعة البحثي والأكاديمي في الاهتمام بالطلاب المتفوقين دراسيا.