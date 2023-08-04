تجارة أسوان تستعد للعام الدراسى الجديد ببرامج تعليمية متميزة

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان عن أن كلية التجارة إستعدت لإستقبال العام الجامعي الجديد 2023 /2024 ببرامج وأنظمة وأدوات تعليمية واستشارية وتدريبية وتنموية جديدة، حيث أكملت الكلية تطوير العديد من برامجها الأساسية للبكالوريوس، حيث سعت منذ عامين لتعديل كافة اللوائح والأنظمة القائمة، فضلا عن اقتراح والسعي لتأسيس برامج بكالوريوس ودراسات عليا جديدة تواكب المستجدات على الساحة المحلية من الناحية التجارية والاقتصادية والإدارية والتنموية الشاملة.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، على تطور كلية التجارة بشكل كبير يواكب المستجدات على الساحة الأكاديمية والتنموية المحلية، حيث إن حجم الموافقات التي تمت من مجلس الجامعة لكلية التجارة خلال العامين الأخيرة، يجعلنا نتوقع أن الكلية ستضم أكثر من برنامج متطور للبكالوريوس خلال الفترة المقبلة، بعد اكتمال موافقات المجلس الأعلى للجامعات.

برامج تعليمية

وتابع رئيس الجامعة أن من أبرز تلك التطورات التي لحقت بالمنظومة التعليمية والبحثية والاستشارية لكلية التجارة خلال العامين الأخيرين، تعديل اللوائح الأساسية للكلية، حيث حصلت الكلية على موافقة مجلس الجامعة لتعديل لائحة برنامج البكالوريوس الرئيسي للكلية بشعبتيه العربي والانجليزي لكي تصبح ساعات معتمدة، بما يواكب التغيرات والمستجدات الاقتصادية والتجارية بالبيئة المحلية، كما جاري الحصول على الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن برامج الكلية تستهدف العمل علي أحكام الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، وذلك من خلال تأسيس برنامج تعليمية جديد ومنها تأسيس بكالوريوس جديد للتعليم المفتوح "المدمج": ليكون بدلا عن البرامج القائمة والتي تتم بالشراكة مع كليات التجارة بجامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وبالفعل جار انتظار الحصول على الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للجامعات لبدء تشغيل البرنامج، كما جار أيضًا تأسيس برنامج جديد لبكالوريوس نظم معلومات الأعمال BIS: هو برنامج يلبي تطلعات المؤسسات والشركات والجهات الحكومية في إيجاد خريجيين يمتلكون مهارات خاصة ترتبط بالأسواق المالية والبورصات وغيرها، وجار إنهاء الخطوة الأخيرة لموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وجار العمل على تأسيس برنامج جديد لبكالوريوس للعلوم السياسية هو برنامج يلبي تطلعات الشباب والخريجين في إيجاد كوادر يمتلكون مهارات خاصة ترتبط بسوق العمل، وجار إنهاء موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح عثمان، أنه تم تشغيل برنامج الماجستير المهني MBA بقسمي المحاسبة- إدارة الأعمال بالشراكة مع كلية التجارة جامعة جنوب الوادي: وذلك بشكل مؤقت حتى تم الحصول على الموافقات النهائية لبرامج الماجستير والدكتوراه الأكاديمية والمهنية الجاري الحصول على الموافقات من المجلس الأعلى للجامعات.

جهود جامعية

كما تم تشغيل برنامج دبلومات الدراسات العليا للتخصصات المحاسبة والمراجعة- إدارة المستشفيات- إدارة الموارد البشرية بالشراكة مع كلية التجارة جامعة جنوب الوادي، وذلك بشكل مؤقت حتى تم الحصول على الموافقات النهائية لبرامج الدبلومات الخاصة بالكلية والجاري الحصول على الموافقات من المجلس الأعلى للجامعات.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة من المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء مركز الاستشارات الاقتصادية والإدارية والمحاسبية والتدريب بالكلية لخدمة المجتمع المحلي، بهدف العمل كذراع استشارية في المجالات الاقتصادية ليس للجامعة فقط، ولكافة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وجار أيضا إطلاق مجلة مستقلة للكلية للعلوم التجارية والاقتصادية والإدارية لخدمة الباحثين.

وأضاف أنه تم تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني 100% للطلاب، وتم تطبيق منظومة التصحيح الإلكتروني 100% الامتحانات مع تفعيل نشاط المعمل الإحصائي وتقديم دورات تدريبية متخصصة، وأهمها المحاسب المالي المحترف، أيضا تم تطبيق نظام أعمال السنة للطلاب لأول مرة بالكلية، ومن ثم نجاح منظومة امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم).

وقال إنه تم تفعيل نظام بحثي طلابي في التدريب الصيفي للطلاب من خلال إنشاء مسار بحثي للمشاركة في المشاريع القومية المهمة، حيث قام طلاب قسمي الاقتصاد وإدارة الأعمال بتنفيذ مشروعات بحثية قومية، يأتي على رأسها مشروع "خطة تنمية مشروع الصادرات المصرية للقارة الإفريقية.