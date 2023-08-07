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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: بدء التشغيل التجريبي لـ 31 مجمعا خدميا بقرى "حياة كريمة"

المجمعات الخدمية
المجمعات الخدمية بقرى حياة كريمة بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  أنه فى كل يوم تتوالى سلسلة الإنجازات لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " حيث أن هذه المبادرة الإنسانية تجسد أكبر مظلة تنموية فى تاريخ مصر الحديث وهو ما يعكس مدى إهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة لهم فى كافة أنحاء الجمهورية الجديدة .

ولفت أشرف عطية إلى أنه يتم تكليف كافة الجهات المختصة بالبدء على الفور فى التشغيل التجريبى لأى مشروعات يتم الإنتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حتى يستطيع المواطنين الإستفادة المثلى منها ، وجنى ثمار هذه الإنجازات ، والتى غيرت واقع الحياة لهم من خلال تنفيذ خدمات ملموسة مقدمة بشكل حضارى ونموذجى وراقى ، وبجودة عالية ، لتثبت بذلك هذه المبادرة الوطنية مدى النجاحات التى حققتها فى وقت قياسى ، والتى تصب جميعها فى صالح المواطنين .

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حياة كريمة

المجمعات الخدمية بقرى حياة كريمة بأسوان

وأشار محافظ أسوان إلي أنه بالفعل سيشهد شهر أغسطس الجارى بدء التشغيل التجريبى لـ 31 مجمع خدمى بتكلفة 290 مليون جنيه ، تم الإنتهاء من تنفيذهم بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، مع قيام المشرف العام على لجان الإستلام والتشغيل للمجمعات الخدمية بالمحافظة بالتنسيق مع مسئولى التحول الرقمى بالمحافظة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لعمل البروتوكولات والإجراءات اللازمة للتأكيد على توصيل وتشغيل خدمات الإتصالات والإنترنت بهذه المجمعات بالكفاءة المطلوبة .

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن المجمعات الخدمية تضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين .

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مجمعات خدمية

المجمعات الخدمية بقرى حياة كريمة بأسوان

وأشارت إلى أن المجمعات الخدمية تشمل 13 مجمع فى مركز إدفو وهى " الحجز بحرى والقنان والبصيلية قبلى والرديسية بحرى والحجز قبلى والكلح شرق والكلح غرب ووادى الرديسية ووادى الصعايدة ، ووادى عبادى ، والرمادى قبلى والطوناب والرمادى بحرى " ، و 9 مجمعات فى مركز كوم أمبو وهى " المنشية والعباسية وحجازة وسلوا وإقليت والكاجوج وكفور كوم أمبو وفارس والعتمور قبلى " ، بالإضافة إلى 9 مجمعات فى مركز نصر النوبة وهى " بلانة وأبو سمبل وعنيبة وخريت والحكمة والمالكى وقورته ثانى وأبو هور والدكة " .

فيما قدم أهالى قرى حياة كريمة شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما يتم تنفيذه من مشروعات نموذجية ضمن مبادرة حياة كريمة ، والتي ساهمت في توفير الخدمات المختلفة لهم بالجودة العالية ، وتحقيق طفرة كبيرة في مختلف قطاعات العمل ، مشيدين بالجهود المبذولة من محافظ أسوان والأجهزة المعاونة له للوصول لهذا المستوى الراقى من الخدمات المتنوعة ، والتى بدأت ثمارها تظهر بشكل متتالى فى كافة القرى والنجوع .

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