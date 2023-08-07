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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات اليوم الثقافي الهندي بمسرح فوزي فوزي بأسوان

اليوم الثقافى الهندى
اليوم الثقافى الهندى بأسوان

شهد مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل فى مدينة أسوان، انطلاق فعاليات اليوم الثقافي الهندي الذى ينظمه قصر ثقافة أسوان بالتعاون مع السفارة الهندية والمركز الثقافي الهندي بالقاهرة، وتضمن العديد من الفعاليات المختلفة، حيث أنه يستأنف تنظيمه بشكل منفرد بعد مدة انقطاع دامت لمدة ٩ سنوات متواصلة.

 

وجاء تنظيم اليوم الثقافي الهندي تزامناً مع مرور ٧٥ سنة على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، وبحضور دى اس مينا، المستشار الثقافي الهندي بالقاهرة، بركاش نائب المستشار الثقافي الهندي بالقاهرة، امبردج شارفار، مدرب الفنون بالمركز الثقافي الهندي بالقاهرة، ايثاسولانكي، مدرس اليوجا بالمركز الثقافي الهندي بالقاهرة، ومحمد سعيد، منسق البرامج الثقافية بالسفارة الهندية في القاهرة، وتغريد أبو القاسم، مدير فرع ثقافه أسوان، والعشرات من الجماهير.

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اليوم الثقافى 

و تضمنت الفعاليات عرض فني عن رياضة اليوجا، و ورشة عمل عن الرقص الڪلاسيڪي الهندي ( الڪاتك)، و عرض فني راقص، و رقص فلڪلور، و رقص ڪلاسيڪي، فضلًا عن رقص هندي بالييوود.

 

ويشمل أيضاً فعاليات اليوم الثقافى الهندى ورشة عمل عن رياضة اليوجا، وورشة الفنية للأطفال، وتفاعل عشرات الجمهور بحضور اليوم الثقافى الهندى بمسرح فوزي فوزي فوزي على كورنيش النيل، مع الرقصات الهندية التي أحيتها فرق الرقص الهندية.

 

هذا فيما كان فرع ثقافة أسوان خلال شهر يوليو الماضي، اختتم ليالي العرض المسرحي "أبو الأحلام فى دنيا الخيال" لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو المسرحية، والذي قدم ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

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و يرتكز العرض فى أحداثه على ثلاثة محاور تتفاعل فيما لبناء النسيج العام للعرض المحور الأول وهو شمس "أبو الأحلام" صاحب الخيال الواسع والنشيط المحب للبيئة بكل ما فيها ودوما متفائل، كثيرًا ما يحلم ويحكى لأصدقائه الأحلام، المحور الثاني وهو "الأم" وهي مصدر هذا الخيال فهي دائمًا تحكى له عن النماذج المشرفة للوطن، وتؤكد له على قيمة العلم والعمل، المحور الثالث "قمر أخت شمس" الكسوله التى لا تهتم بالفنون وتستهزء بالآخرين، تشخبط على الحيطان والأبواب.

وتضمن استعراضات العرض: محمد جابر، ألحان عبد البارى عبد العزيز، ديكور وعرائس وماسكات فتحى مرزوق، تأليف وأشعار عبده الزراع، مساعد مخرج حسام الدين حسن، مخرج منفذ على عبد الجواد، إخراج أسامة عبد الروؤف، بطولة صباح مرسال، يوسف محمود، منه محمد، رضا عبد الكريم، خالد عبد العظيم، عمر أحمد محمود، هشام عمر أبو الوفا، رشاد معبد، إسراء أحمد، ريتاج محمد، نور حمدى، فاطمة محمد، بسنت محمد، سماح أحمد، نجوان أحمد، هدى أحمد، على أحمد، رودينا أحمد.

"أبو الأحلام فى دنيا الخيال " قدمه فرع ثقافة أسوان، ضمن عروض مسرح الطفل بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

وكان من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وحضر العرض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، الدكتور أحمد خليفة، الكاتب والمخرج الشاذلي فرح، الدكتور عصمت سعفان. 

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