أهالي أسوان يشكرون السيسي لتنفيذ مشروعات التنمية بقطاع الطرق والكباري

محاور وشرايين التنمية تتعدد وتتنوع فى كل يوم، ولمحافظة أسوان نصيب كبير من هذه التنمية داخل الجمهورية الجديدة ، والتى تشهد ملحمة غير مسبوقة من العمل والإنتاج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز هذه المحاور، والتى تتجسد فى الطفرة الكبيرة فى قطاع الطرق والكبارى حيث تشهد أسوان نماذج متعددة من الإنجازات والنجاحات فى هذا القطاع الحيوى والهام ، وفق إستراتيجية ورؤية مصر 2030 ، لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات الخدمية .

شرايين التنمية

كوبرى خزان أسوان

وقد أشاد الكثيرون من أهالى أسوان بمشروعات الطرق والكبارى الجديدة التى تم ويتم تنفيذها لمساهمتها المباشرة في تسهيل حركة المواطنين ، وكذا المركبات ، والحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين من أى أضرار ، فضلاً عن ما شهده طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى من تنفيذ مشروع الإذدواج به ليمثل بذلك نقلة كبيرة فى تقليل الحوادث المرورية ، وخاصة أن هذا الإذدواج يتم لأول مرة ، وكانت هناك مطالب كثيرة لتنفيذ هذا المشروع الهام ، ولكن لم يتحقق إلا فى عهد الرئيس السيسى ، فتحية شكر وتقدير له ، وللقائمين على تنفيذ هذه المشاريع الهامة والحيوية.

كما أثنى العديد من أهالى أسوان على تنفيذ مشروع كوبرى السيل الذى تم تشغيله تجريبياً حيث ساهم بشكل مباشر فى منع تكدس السيارات وتزاحمها أمام مزلقان السكة الحديد بمنطقة السيل والتى كانت تشهد كثافة مرورية كبيرة وزحام غير مقبول، ووفرت درجات الأمان للمواطنين المارة وداخل السيارات وساعدت على حمايتهم من مخاطر عبور شريط السكة الحديد بعد تكرار الحوادث فى هذه المنطقة.

كما أكد مواطنى أسوان على أن المحاور التى تنشئها وزارة النقل فوق النيل بأسوان، تمثل طفرة كبيرة سواء ما تم تشغيله مثل محور كلابشة أو المنتظر الانتهاء منه وافتتاحه مثل محور دراو ومحور الخزان، فمحور كوبرى كلابشة ساعد على تقليل الوقت والجهد للمواطنين المسافرين وحمى من مخاطر المعديات النيلية، وساعد على توفير الخدمات اللوجستية للمشروعات القريبة من المشروع مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروع فارس للطاقة الشمسية الجديد والعديد من المصانع والمشروعات الزراعية بالجهة الشرقية للطريق الزراعى.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن قطاع المحاور التنموية والطرق والكبارى بمحافظة أسوان، يجرى وفق تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتحويل المحاور المختلفة لشرايين تنمية وعمران، حيث تم افتتاح كوبرى كلابشة الحر فى ديسمبر 2021، فيما يجرى العمل فى محورى دراو وخزان أسوان الحر لكوبرى الخزان بتوبل إجمالي تصل من 4 مليار جنيه ، ملحمة جارية بمشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية وبإعتمادات 800 مليون جنيه.

ملحمة الطرق والكبارى

كوبرى السيل

وملحمة أخرى في مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل بطول 215 كم أسوان / توشكى وبتكلفة تقديرية 1،السياحة والتجارية بين محافظتى ورصف الطريق ، الطريق السريع في الخارج. إدفو / مرسى علم فى المسافة من مدينة إدفو وحتى وادى عبادى بطول 12 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمإلى 60 كم جارى العمل فيهم بت إجمالي 130 مليون جنيه وذلك بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى فيه من جنيه الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بت 45 مليون .

كما يجرى العمل حاليًا بالتوازى فى المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه ، ويجرى تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم والذى سيساهم فى تحويل النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة جارى الإصلاحؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طولهإلى 23 كم وعرض 13 متر وبتكلفة تصل لحوإلى 600 مليون جنيه .

وأشار المحافظ بأنه يجرى أيضاً تنفيذ مشروع إعادة إنشاء طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 170 كم جنوب شرق مدينة أسوان الجارى العمل فيه حاليًا على 3 مراحل بت إجمالي إجمالي و 43 مليون جنيه وبنظام في مراحل الخرسانية لتحمل حركة الثقيل للسيارات التي تحمل علامة تجارية في الخامات المحجرية ، ووقعت بموقع تجاري ، وعلى الضفاف الشرقية لبحيرة ناصر ، وتم تنفيذ مشروع إنشاء ثاني للطريق للطيران بطول 3.2 كم وبتك 10 مليون جنيه قابلة فيلة / الشلال / الحميات ، وهو موقع توازي مع إنهاء المرحلة الأولى بطول 2 كم وبتكلفة 3.1 مليون جنيه.

فضلاً عن إنشاء 3 كبارى مشاه فى السيل وأبو الريش قبلى والكاجوج، مع التطوير ورفع الكفاءة والرصف للطريق الزراعى الشرقى أسوان / كوم أمبو بطول 45 كم ، علاوة على المدخل الجنوبى بعد الإنتهاء من إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل ، فضلاً عن إعادة تخطيط سير الحركة المرورية داخل مدينة كوم أمبو ، وهو الذى يتزامن مع تفريغ المدينة من مواقف السيرفيس العشوائية ، والإشغالات بإنشاء عدد 2 مجمع مواقف وسويقات شرقاً وغرباً .