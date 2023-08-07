محافظ أسوان: تأهيل آبار الشلال للقضاء على مشاكل المياه الجوفية

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التفاعل الفورى والمباشر مع المشاكل والمطالب والاحتياجات الجماهيرية لسرعة وضع الحلول الجذرية لها من خلال تكاتف الجميع بروح الفريق الواحد الأسوانى.

جاء ذلك أثناء اجتماع لاستعراض مطالب أهالى منطقة خور عواضة بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى أمال نسيم ممثلة عن أهالى المنطقة ، وأيضاً المسئولين بالشركة والوحدة المحلية ومديرية الصحة.

روح الفريق

وخلال الإجتماع أكد اللواء أشرف عطية على أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى مقدمة أولويات العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ، وإتخاذ الإجراءات العاجلة ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة ، وهو النهج الجديد الذى يتم تطبيقه فى الجمهورية الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة ، والوصول للجودة العالية المطلوبة.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية مديريات الإسكان والزراعة للبدء فوراً فى حل مشكلة المياه الجوفية بمنطقة خور عواضة والمناطق المحيطة للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين بإستخدام أساليب علمية وبأفكار مبتكرة بالتعاون مع معهد بحوث المياه الجوفية ، وبإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، على أن تقوم الشركة بالتوازى بالبدء فى أعمال تأهيل آبار الشلال بإعتبار ذلك حل جذرى سيساهم بشكل مباشر فى القضاء على مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية فى العديد من المناطق السكنية.

جهود

كما أعطى محافظ أسوان تعليماته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإستكمال أعمال التطهير لشبكة الصرف بمنطقة خور عواضة بالكامل ، تواكباً مع الإنتهاء من المقايسات الخاصة بمشروع إحلال وتجديد الصرف الصحى بخور عواضه ، والذى تم إدراجه ضمن خطة العام المالى الحالى 2023/2024 للبدء فى إجراءات التنفيذ.