جبر الخواطر.. تدخل محافظ أسوان باستكمال جهاز العروسة يحول دموع أسرتها لزغاريد

يواصل “صدى البلد“ عرض سلسلة ”جبر الخواطر” لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يومياً داخل مختلف محافظات الجمهورية، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

ونعرض بعض مشاكل وهموم المواطنين داخل محافظة أسوان، والتي من بينها مشاكل تخص بعض الأفراد، والتي تتمثل في توفير علاج لهم أو غير ذلك من المستلزمات والمطالب والاحتياجات الملحة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

جبر الخواطر

وكان طلب “ن . م” يتمثل فى تقديم مساعدة مالية لها لكى تساهم في استكمال جهاز أبنتها المقبلة على الزواج ، مراعاة لظروفها الأسرية والمعيشية.

وعندما تم عرض هذا المطلب على محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وجه على الفور بصرف إعانة ومساعدة مالية للمواطنة ، مع صرف بعض الأجهزة الكهربائية لها من الثلاجة والغسالة ، وكذا صرف مبلغ 500 جنيه لمدة 6 أشهر ، مما ساهم فى تحويل دموع هذه السيدة إلى فرحة وسعادة .

وترك هذا التدخل السريع من محافظ أسوان، أثراً إيجابياً على المواطنة التى حرصت على تقديم الشكر للمحافظ، وجميع الأجهزة المعاونة له.

جهود

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التفاعل الفورى والمباشر مع المشاكل والمطالب والاحتياجات الجماهيرية لسرعة وضع الحلول الجذرية لها من خلال تكاتف الجميع بروح الفريق الواحد الأسوانى.

جاء ذلك أثناء اجتماع لاستعراض مطالب أهالى منطقة خور عواضة بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى أمال نسيم ممثلة عن أهالى المنطقة ، وأيضاً المسئولين بالشركة والوحدة المحلية ومديرية الصحة.

وخلال الاجتماع أكد اللواء أشرف عطية على أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى مقدمة أولويات العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ، وإتخاذ الإجراءات العاجلة ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة ، وهو النهج الجديد الذى يتم تطبيقه فى الجمهورية الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة ، والوصول للجودة العالية المطلوبة.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية مديريات الإسكان والزراعة للبدء فوراً فى حل مشكلة المياه الجوفية بمنطقة خور عواضة والمناطق المحيطة للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين بإستخدام أساليب علمية وبأفكار مبتكرة بالتعاون مع معهد بحوث المياه الجوفية ، وبإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، على أن تقوم الشركة بالتوازى بالبدء فى أعمال تأهيل آبار الشلال باعتبار ذلك حل جذرى سيساهم بشكل مباشر فى القضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى العديد من المناطق السكنية.