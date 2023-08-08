عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جبر الخواطر.. تدخل محافظ أسوان باستكمال جهاز العروسة يحول دموع أسرتها لزغاريد

محافظ اسوان مع المواطنين
محافظ اسوان مع المواطنين

يواصل “صدى البلد“ عرض سلسلة ”جبر الخواطر” لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يومياً داخل مختلف محافظات الجمهورية، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

ونعرض بعض مشاكل وهموم المواطنين داخل محافظة أسوان، والتي من بينها مشاكل تخص بعض الأفراد، والتي تتمثل في توفير علاج لهم أو غير ذلك من المستلزمات والمطالب والاحتياجات الملحة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

محافظ أسوان: تأهيل آبار الشلال للقضاء على مشاكل المياه الجوفية

محافظ أسوان يكلف بتنظيم دورات تدريبية للتعرف بأهداف التنمية المستدامة

جبر الخواطر

وكان طلب “ن . م” يتمثل فى تقديم مساعدة مالية لها لكى تساهم في استكمال جهاز أبنتها المقبلة على الزواج ، مراعاة لظروفها الأسرية والمعيشية. 

وعندما تم عرض هذا المطلب على محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وجه على الفور بصرف إعانة ومساعدة مالية للمواطنة ، مع صرف بعض الأجهزة الكهربائية لها من الثلاجة والغسالة ، وكذا صرف مبلغ 500 جنيه لمدة 6 أشهر ، مما ساهم فى تحويل دموع هذه السيدة إلى فرحة وسعادة .

وترك هذا التدخل السريع من محافظ أسوان، أثراً إيجابياً على المواطنة التى حرصت على تقديم الشكر للمحافظ، وجميع الأجهزة المعاونة له. 

طفرة بعروس المشاتى.. إنجازات مشروعات مبادرة حياة كريمة في أسوان

فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى مهرجان العلمين الأول.. والمحافظ يشيد بالأداء

جهود

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التفاعل الفورى والمباشر مع المشاكل والمطالب والاحتياجات الجماهيرية لسرعة وضع الحلول الجذرية لها من خلال تكاتف الجميع بروح الفريق الواحد الأسوانى.

جاء ذلك أثناء اجتماع لاستعراض مطالب أهالى منطقة خور عواضة بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى أمال نسيم ممثلة عن أهالى المنطقة ، وأيضاً المسئولين بالشركة والوحدة المحلية ومديرية الصحة.

وخلال الاجتماع أكد اللواء أشرف عطية على أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى مقدمة أولويات العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ، وإتخاذ الإجراءات العاجلة ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة ، وهو النهج الجديد الذى يتم تطبيقه فى الجمهورية الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة ، والوصول للجودة العالية المطلوبة.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية مديريات الإسكان والزراعة للبدء فوراً فى حل مشكلة المياه الجوفية بمنطقة خور عواضة والمناطق المحيطة للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين بإستخدام أساليب علمية وبأفكار مبتكرة بالتعاون مع معهد بحوث المياه الجوفية ، وبإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، على أن تقوم الشركة بالتوازى بالبدء فى أعمال تأهيل آبار الشلال باعتبار ذلك حل جذرى سيساهم بشكل مباشر فى القضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى العديد من المناطق السكنية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جبر الخواطر اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

أسرة المتهم بضرب وسحل فتاة المرج تعرض الصلح.. والمجني عليها ترد| تفاصيل مثيرة

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: تأهيل آبار الشلال للقضاء على مشاكل المياه الجوفية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتفقد مسجد السيدة نفسية رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

أمطار رعدية وعواصف ترابية على هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم في مصر

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال الترميم والتطوير

بث مباشر.. افتتاح الرئيس السيسي مسجد السيدة النفيسة بعد أعمال التطوير والترميم

نشرة المرأة| أعشاب تخفض الضغط وفوائد مذهلة للبطاطا الحلوة وطرق عمل رولات البيتزا والزلابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانيين في ورطة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ