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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كليات الحاسبات والطب والأسنان والهندسة بالأرقام

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 ، يبحث الآلاف الطلاب من الثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 وذلك مع اقتراب إعلان نتيجة المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات  2023 وفي هذا التقرير سوف نرصد مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .

 

قال الدكتور عماد على استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ،ان تنسيق الجامعات 2023 به بعض المميزات لم تكون في تنسيق الجامعات2023 بسبب وجود جامعات جديدة بمصر من اهلية واخري دولية عالمية بالاضافة الي افتتاح الكثير من الاقسام الجديدة ببعض الجامعات المصرية .

واكد الدكتور عماد على خلال تصريحاته لصدي البلد ، ان سوف نري ارتفاع ضئيل للغاية في ارتفاع نسب القبول في تنسيق الجامعات 2023 موضحا ان كليات القمة سوف تستقر نسبيا مثل العام الماضي .

واستشهد الدكتور عماد علي بتنسيق الجامعات 2022  لمعرفة توقعات الشعبة العلمية والأدبية بالارقام من خلال هذا الرابط اضغط هنا ،  حيث انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.
 

 

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مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالذكاء الاصطناعي..و89% للصيدلة| اعرف باقي الكليات

تنسيق بعض كليات الطب للعام الماضي للمرحلة الأولى 2022
 

كان تنسيق كلية طب القاهرة من مجموع 381 درجة، بينما كان تنسيق كلية طب عين شمس بداية 380 من، وتنسيق كلية طب حلوان 378، بينما جاء تنسيق كلية طب الإسكندرية 382، تنسيق كلية طب المنصورة 387 وتنسيق كلية طب سوهاج 386 وتنسيق كلية طب الأقصر 379 وتنسيق كلية طب أسيوط 381 وتنسيق كلية طب دمياط كان من 386 درجة وتنسيق كلية طب طنطا بداية من 383 درجة وتنسيق كلية طب الزقازيق من385.




 

تنسيق كليات طب أسنان للعام الماضي المرحلة الأولى 2022
 

كان تنسيق كلية طب أسنان القاهرة العام الماضي من 376 درجة وتنسيق كلية طب أسنان عين شمس من 376 درجة كمرحلة اولى وتنسيق كلية طب أسنان الإسكندرية بداية من 376 درجة للمرحلة الاولى بينما كان تنسيق كلية طب أسوان يبدأ من 376 درجة وتنسيق كلية طب أسنان الفيوم يبدأ من 375 بينما كان تنسيق كلية طب أسنان المنيا العام الماضي تأخذ من بداية مجموع 375 درجة وكان تنسيق كلية طب أسنان المنوفية العام الماضي من 377 درجة وايضًا تنسيق كلية طب أسنان طنطا كان من 376 درجة وتنسيق كلية طب أسنان أسيوط 376 وكان العام الماضي تنسيق كلية طب أسنان كفر الشيخ بداية من 377 درجة.
 

تنسيق الجامعات 2023
 

تنسيق كليات هندسة المرحلة الاولى للعام الماضي 2022
 

كان تنسيق كلية هندسة القاهرة العام الماضي من مجموع 366 درجة بينما كان تنسيق كلية هندسة حلوان العام الماضي من مجموع 352 و تنسيق كلية هندسة عين شمس كان 361 درجة وتنسيق كلية هندسة الإسكندرية 353 بينما كان تنسيق كلية هندسة بنها بشبرا 353 تأخذ بداية من 353 درجة وكان تنسيق كلية هندسة حلوان بالمطرية 350 وحل تنسيق كلية هندسة سوهاج 350 درجة وجاء تنسيق كلية هندسة بنها بداية من 353 درجة وتنسيق كلية هندسة طنطا بداية من 358درجة، بينما كان تنسيق كلية هندسة كفر الشيخ 355 وتنسيق كلية هندسة المنيا كان بداية من مجموع 345.

تنسيق كليات حاسبات ومعلومات ( علمي رياضة ) المرحلة الاولى من العام الماضي 2022
 

كان تنسيق كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية (علمي رياضة) تأخد الطلبة الحاصلين على 343 درجة بينما كانت تنسيق كلية حاسبات ومعلومات عين شمس (علمي رياضة) للطالبة الحاصلين على 343 درجة وكان تنسيق كلية حاسبات ومعلومات عين شمس (علمي رياضة) يأخد من مجموع 343 درجة بينما كان تنسيق كلية حاسبات ومعلومات دمياط من مجموع 342 درجة.


 

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