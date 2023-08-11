جامعة عين شمس في أسبوع.| انطلاق قافلة طبية لأهالي الزاوية الحمراء...استقبال وفدا إندونيسي رفيع المستوى لبحث سبل التعاون المشترك

جامعة عين شمس في أسبوع:

تستقبل وفداً إندونيسيا رفيع المستوى لبحث سبل التعاون المشترك

غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة تشارك بمؤتمر التميز في البحث العلمي

كل الخدمات بالمجان.. انطلاق قافلة طبية لأهالي الزاوية الحمراء



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها انطلاق قافلة طبية لأهالي الزاوية الحمراء ,جامعة عين شمس تستقبل وفداً إندونيسيا رفيع المستوى لبحث سبل التعاون المشترك .





أطلقت كلية الصيدلة جامعة عين شمس اليوم القافلة الطبية الشاملة لأهالى منطقة الزاوية الحمراء بمدرسة محمد فريد الإعدادية بنات.

تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة امانى اسامة كامل عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة رولا ميلاد لبيب وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، وبالتعاون مع كلية الطب وطب الاسنان والتمريض ومحافظة القاهرة وحي الزاوية الحمراء تحت رئاسة اللواء اركان حرب عبدالله الديب .



حيث تتضمن القافلة عيادات طبية لجميع التخصصات، وكذلك طب الأسنان بالإضافة إلي قياس الضغط و سكر الدم للمرضى، الي جانب صيدلية خيرية لتوفير الأدوية مجاناً .

واستقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال رئيس الجامعة ، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وفدا رفيع المستوى من جامعة دار السلام كونتور بإندونيسيا ، بحضور الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، لبحث سبل التعاون البحثى والأكاديمي والتبادل الطلابى بين الجانبين.



ضم الوفد الأندونيسي الأستاذ الدكتور حامد فهمي زركشي رئيس جامعة دار السلام كونتور ، الدكتور عبد الحافظ زيد نائب رئيس جامعة دار السلام كونتور للعلاقات الخارجية ، الأستاذ الدكتور سعيد الصفا عضو الهيئة الاستشارية للجامعة ، أنزار أنت مشهدي ، مسئول العلاقات الخارجية بالجامعة ،

الدكتور أنانج ركزا ، الدكتور أغوس بوديمان ،أميرة عفة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

شهد اللقاء الأستاذ الدكتور بامبانج سوريادي المستشار التربوي والثقافي بالسفارة ممثلاً عن السفارة الأندونيسية و من جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق ، الأستاذة الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض ، الاستاذة الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، الأستاذة الدكتورة أماني أسامه عميد كلية الصيدلة ، الأستاذة الدكتوره هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة شيرويت الاحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة ،وعددا من أعضاء هيئة التدريس.

في كلمتها رحبت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق بالتعاون ، مؤكدة أن جامعة عين شمس تسعد بفتح آفاق التعاون مع الجامعات ذات السمعة المرموقة .

كما تحدثت عن البرامج المميزة بكليات الجامعة خاصة فى كليتى الحاسبات والمعلومات والزراعة ، داعية إلى التعاون والتبادل علي مستوى الأبحاث العلمية المشتركة في المجال الزراعى بصفة خاصة فى ظل التباين بين طبيعة الأبحاث بين الطرفين مما يمثل فرصة لتبادل الخبرات .

كذلك رحب الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمجالات التعاون المختلفة ، مؤكدا علي عمق العلاقات التى تجمع بين البلدين ، لافتا إلى امكانية التعاون في مجالات متعددة من بينها التبادل الأكاديمي ، والطلابى ، وزيادة عدد الطلاب الاندونيسيين الدارسين بجامعة عين شمس ، مشيراً إلى استعداد الجامعة للقيام بعمل خطة دعائية تعريفية لجذب الطلاب من أندونيسيا للالتحاق بجامعة عين شمس للإستفادة من برامجها المتميزة. ،لافتا إلي أن كلية الألسن تمتلك مركز متميز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، ويمكن الاستفادة منه كجزء تحضيرى (اونلاين ) للطلاب قبل الحضور لمصر.

و أضاف أن جامعة عين شمس تسعى على الدوام للحصول على الجودة المحلية والعالمية ، مشيرا إلى عين شمس تعد الجامعة الحكوميه الأولى في مصر التي انضمت إلى نظام التقييم الدولي ( Qs stars) مما جعل هناك شريك ورقيب دولي باستمرار ، يساهم فى وضع جزءا من الخطة الإستراتيجية للجامعة ، موضحا أن مساعى الجامعة في هذا المضمار بدأت منذ عام 2013 ، واستطاعت الجامعة في عام 2021 الحصول علي خمس نجوم في تصنيف Qs stars ونطمح لتجديد هذا التصنيف الذي يمتد إلى ثلاث سنوات فقط.

وأكد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب أن جامعة عين شمس تتواجد في كافة التصنيفات الدولية المتقدمة ويتراوح تصنيفها بين 700 إلى 800 فى تصنيفات( Us news )( Qs ) و( شنغهاى) ، لافتا إلى أن الجامعة تمتلك خطة طموحة للتقدم السريع في هذه التصنيفات على مدى الأربع سنوات القادمة .

وأضاف أن الجامعة أيضا تولى اهتماماً بالاعتماد فكل برامج كلية الصيدلة تم اعتمادها دوليا إلي جانب الاعتماد لكلية الطب ، وجارى اعتماد كليتى الهندسة وطب الأسنان دوليا .

كذلك هناك برامج مشتركة مع جامعات مرموقة ، مثل البرنامج المشترك بين كلية الحقوق بالجامعة وجامعة ليون الفرنسية ، بالإضافة إلى برنامجين دوليان بكلية التجارة وهما برنامج اوشين- كين بالولايات المتحدة وبرنامج مع جامعة بواتييه.

واضاف أ.د. عبد الفتاح سعود أن الجامعة تولى أيضا اهتماماً كبيراً بالطلاب، مشيرا إلي الخدمات المتعددة التى تقدمها الجامعة لطلابها ، حيث تعد من أفضل الجامعات على مستوى الأنشطة الطلابية على المستوى الثقافى والفنى والرياضى لأعداد خريجين صالحين للإنضمام إلى المجتمع ، كما تمتلك جامعة عين شمس أكبر نظام لدعم الطلاب الوافدين .

كذلك تحدث سيادته عن اهتمام الجامعة بربط برامجها بسوق العمل ، متطرقا إلي مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ومركز التوظيف ، ومركز التدريب للطلاب والإداريين لحوكمة النظام الادارى، مؤكدا أن الجامعة قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول الرقمى وأنه بحلول نهاية هذا العام ستقدم كافة الخدمات بشكل الكترونى.

شاركت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في مؤتمر التميز في البحث العلمي "مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر"، المقام بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة فولبرايت.

وتضمن المؤتمر الإحتفال بعلماء مصر المدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا بعلماء مصر المدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، يعقبه ندوة علمية تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.