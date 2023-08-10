برامج جديدة متميزة في جناح جامعة عين شمس بالمعرض التعليمي

أجرى صباح اليوم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور رضا حجازى وزير التعليم والتعلم الفنى جولة بجناح جامعة عين شمس بأحد المعارض التعليمية فى نسخته السابعة.

رافق الوزيرين أحمد جلال رئيس مؤسسة أخبار اليوم ورفعت فياض مدير تحرير مؤسسة أخبار اليوم والمشرف العام على المعرض حيث كان فى استقبالهم الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور منى عبد العال الزاهري مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة و أ.د. أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة ومستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفنى والتكنولچى و أ. إبراهيم سعيد امين الجامعة المساعدة لشئون التعليم والطلاب.



تشارك جامعة عين شمس بجناح مميز تحت رعاية أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و إشراف إدارة تطوير التعليم برئاسة أ.د. منى عبد العال الزاهرى و إشراف إدارى أ. ابراهيم سعيد.



وفي ذات السياق أوضح عبد الفتاح سعود أن جناح الجامعة هذا العام فرصة للتعرف على حزمة البرامج الجديدة والمتميزة التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات، فضلاً عن برامج الدراسات العليا وبرامج اللغات.



ويؤكد حرص إدارة الجامعة على المشاركة في مختلف معارض وزارة التعليم العالي نجاح جامعة عين شمس في مواكبة أحدث النظم و البرامج التعليمية التي تواكب المعايير العالمية في مختلف التخصصات و تتيح إمكانية الحصول على أكثر من شهادة أحدهما من جامعة عين شمس والأخرى شهادة دولية معتمدة من الجامعة الأجنبية المناظرة، كما يعزز آليات و فلسفة الجامعة في ربط التعليم بالصناعة و احتياجات المجتمع و بما يوفر فرص حقيقية للطلاب و الخريجين في سوق العمل، خاصة في ظل ما حققته الجامعة من مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية، واعتماد جامعة عين شمس كجامعة ذات خمس نجوم 5 Stars by QS rating system، والذي انعكس على تزايد أعداد الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم اعترافًا بالمكانة العالمية للجامعة و كذلك نجاح برامج الجامعة الجديدة و المتميزة في جذب أعداد كبيرة من الطلاب للالتحاق بها.



كما يعكس التزايد المضطرد لشراكات الجامعة مع الجامعات العالمية في مختلف المجالات، حيث تحظى الجامعة بحزمة متميزة من الشراكات الدولية مع العديد من الجامعات حول العالم ولعل أبرزها جامعة كلاوستال بألمانيا وجامعة ايست لندن بانجلترا وجامعة كالابريا بإيطاليا وجامعاتGREAT ORMOND STREET HOSPITAL - UNITED KINGDOM



كما أشاد أ.د. عبد الفتاح سعود بجهود فريق الجامعة ذو الكفاءة والتدريب المتميز ومجموعة المرشدين والمنظمين المؤهلين لمساعدة الطلاب وذويهم في تحديد اتجاهاتهم التعليمية و مستقبلهم التعليمي بالمرحلة الجامعية الأولى، وتوعيتهم بالفرص الواعدة المقدمة من خلال برامج الجامعة المتنوعة في شتى المجالات والتخصصات المرتبطة بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي والرد على كافة الاستفسارات، إلى جانب تقديم المطبوعات التعريفية للمترددين على المعرض بصورة تليق بجامعة عين شمس العريقة.

وزير التعليم العالي يتفقد جناح جامعة عين شمس باحدي المعارض التعليمية

وزير التعليم العالي يتفقد جناح جامعة عين شمس باحدي المعارض التعليمية

وزير التعليم العالي يتفقد جناح جامعة عين شمس باحدي المعارض التعليمية

وزير التعليم العالي يتفقد جناح جامعة عين شمس باحدي المعارض التعليمية