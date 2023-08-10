لجنة الجوالة والخدمة العامة بجامعة عين شمس تنظم مهرجان الأسمار والفنون|صور

نظّمت الإدارة العامة لرعاية الشباب لجنة الجوالة والخدمة العامة باتحاد طلاب جامعة عين شمس مهرجان الأسمار والفنون.

وذلك تحت رعاية الدكتورة تادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



بمشاركة عدد 160 جوالا جوالة ( وهيكل وسواعد وميديا وهيئة اشراف وتدريب وتحكيم من جوالة الجامعة)

تضمن برنامج اليوم الافتتاح وطابور العرض وتحية العلم ،الورشة الفنية وورشة الاسمار يقام المهرجان خلال الفترة من ٨/٦ وحتى ٨/٨ بمخيم لجنة الجوالة والخدمة العامه اتحاد طلاب الجامعة.

جدير بالذكر أن كلية الزراعة هي المقر الدائم لمخيم جوالة جامعة عين شمس.

وذلك تحت اشراف إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وطارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب وأسماء خاطر مدير ادارة الجوالة.