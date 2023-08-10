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رئيس التحرير
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تعليم

عالم الجينوم المصري الدكتور هيثم شعبا يزور جامعة عين شمس 

صدى البلد

 استضافت جامعة عين شمس العالم المصري الدكتور هيثم شعبان أستاذ الفيزياء الحيوية المشارك ، ومدير مشروع بحثي بمركز "أجورا" لأبحاث السرطان الانتقالية، ومستشفيات كلية الطب بجامعتي جنيف ولوزان في سويسرا في إطار تطوير التعاون العلمي والبحثي بين مختلف الجامعات العالمية.

تناولت أحدث أبحاثه رصد حركة الجينوم وتراكيب جديدة في الخلية السرطانية الحية، مما يقود لإمكانية التنبؤ وتشخيص السرطان في مراحله الأولى.

 

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ويعد الدكتور شعبان هو أحد رؤساء المؤتمر العلمي الذي ينظمه اتحاد الجمعيات الأمريكية للبيولوجيا التجريبية والمزمع عقده في دولة غانا نهاية أغسطس الحالي، بجانب كل من العالم الأمريكى من أصل غاني، كويزي إجبليك، مدير معهد سينا للعلوم والتكنولوجيا في غانا، والعالم الأمريكي، توماس بروكر، أستاذ الجينات والبيولوجيا الجزيئية بجامعه ألاباما بالولايات المتحدة.

بدأت فعاليات زيارته إلي مركز أبحاث كلية الطب  جامعة عين شمس (MASRI) بمناقشة علمية حضرها د. هشام الغزالي أستاذ الأورام ومدير مركز أبحاث كلية الطب جامعة عين شمس (MASRI)، وفريق المركز و تناول خلالها التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن مرض السرطان، منها الميكروسكوب الضوئي عالي الدقة والوضوح والذي ساهم في تطويره لرؤية المادة الوراثية (DNA) داخل الخلايا البشرية الحية.

كما تناول أيضا الحديث عن دور هذه التقنية في تشخيص الأمراض الجينية وفي الطب الشخصي وفهم التفاصيل التي تساهم في فقد الخلايا السليمة هويتها لتتحول إلى  خلايا سرطانية.

اعقب اللقاء،  محاضرة علمية هامة ألقاها د. هيثم شعبان في مركز أبحاث كلية الطب جامعة عين شمس تناولت "ميزات الكروماتين المستندة إلى التصوير بالذكاء الاصطناعي أحادي الخلية لتشخيص السرطان وعلم الأورام الوظيفي الدقيق" بحضور أعضاء هيئة تدريس من كليات الجامعة.

واختتمت زيارته لمركز أبحاث كلية الطب جامعة عين شمس (MASRI) بزيارة لوحدات المركز المختلفة.

بعد ذلك، رافق د. هيثم شعبان فريق كلية الصيدلة، و د. عبدالله سامي الأستاذ المساعد بمركز ابحاث طب عين شمس والمشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين، في زيارة لمركز أبحاث اكتشاف الدواء بكلية الصيدلة  جامعة عين شمس، حيث استقبلهم  الدكتور خالد أبو شنب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وخلال زيارته  لكلية الصيدلة التقي الدكتور هيثم شعبان  بالعديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث تبادلوا المناقشات العلمية حول الموضوعات المختلفة المتعلقة بمرض السرطان والتطورات التي قدمها العالم في الكشف عن المرض.

جاءت هذه الزيارة في إطار تبادل الخبرات ونقل التقنيات المتقدمة في مجال الفيزياء الحيوية وتطبيقاتها فى تشخيص الأمراض السرطانية.

في هذا السياق، أعرب الدكتور هيثم شعبان عن سعادته بالتعاون مع جامعة عين شمس وتبادل الخبرات مع السادة اعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة.

كما أشار إلى أهمية دور البحث العلمي في تطوير أساليب تشخيص الأمراض وتحسين فرص العلاج خاصة في مصر والقارة الأفريقية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

من جانبه ، أعرب الدكتور هشام الغزالي عن شكره وامتنانه للدكتور هيثم شعبان على هذه الزيارة القيمة والتي ستسهم بلا شك في تعزيز مستوى البحث العلمي في التنبؤ بالكشف عن مرض السرطان بجامعة عين شمس.

خلال اللقاء الختامي للزيارة، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجامعة والدكتور هيثم شعبان من أجل تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في مجال تشخيص وعلاج السرطان، وتحقيق تقدم في هذا الصدد على مستوى العالم.

ويعتبر توطين هذه التقنيات المتطورة والمبتكرة في هذا المجال سيكون لها تأثير إيجابي كبير في تطوير الرعاية الصحية والحد من انتشار الأمراض السرطانية، وهو ما يعكس رؤية الجامعة نحو تحقيق الاستدامة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

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