قبل إعلانها رسميا.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 لكليات الطب والهندسة

تنسيق الجامعات 2023 ، يستعد الاف الطلاب من الثانوية العامة 2023 بدء انطلاق مرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 والتي سوف تنطلق بعد إعلان نتيجةالمرحلةالاولي من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

ومن المتوقع حسب رأي الخبير التربوي الدكتور ماجد ابو العينين، أن تنسيق الجامعات 2023 يتشابه كثيرا مع تنسيق الجامعات 2022 مؤكداً أن سوف يتم ارتفاع تنسيق الجامعات 2023 بنسبة ضعيفة جدا لا تتجاوز 0.5% ويمكن لطلاب معرفة تنسيق الجامعات 2022 من خلال هذا الرابط اضعط هنـــــــــــــــا .

تنسيق الكليات

وفي هذا التقرير سوف نتعرض لطلاب الثانوية العامة 2023 نتيجة تنسيق الجامعات 2022 لكلية الطب والهندسة والحاسبات وهم الكليات الاكثر بحثا خلال الفترة الماضية .

كلية الطب في تنسيق الجامعات 2022

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب المنصورة 387 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب دمياط 386 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب سوهاج 386 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الزقازيق 385 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب فاقوس 384 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب طنطا 383 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب كفر الشيخ 383 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الإسكندرية 382 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان المنصورة 382 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة.



- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب القاهرة 381 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسيوط 381 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بور سعيد 381 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب جنوب الوادي 380 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب عين شمس 380 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الاقصر 379 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بنها 379 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب المنيا 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان الزقازيق 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب حلوان 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب السويس 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الفيوم 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان المنوفية 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان كفر الشيخ 377 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب العريش 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان الإسكندرية 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان القاهرة 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان أسيوط 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان طنطا 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان عين شمس 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسوان 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بني سويف 376 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الوادي الجديد 375.6 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان السويس 375 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان الفيوم 375 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان المنيا 375 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري المنصورة 365 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري سوهاج 364 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري الزقازيق 363 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري عين شمس 363 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري كفر الشيخ 363 درجة.



- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري المنوفية 362 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري دمنهور 362 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري الإسكندرية 361 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري أسيوط 361 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري القاهرة 360 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري بنها 360 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري جنوب الوادي 360 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري المنيا 359 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري مدينة السادات 358 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري أسوان 357 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري بني سويف 357 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري مطروح 356.5 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري العريش 356 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بيطري الوادي الجديد 356 درجة.

نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جميع جامعات مصر «علمي علوم»

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة 362 درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 366 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات 361 درجة

- ذكاء اصطناعي المنوفية 360 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها 360 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة 359 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 358 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح 357 درجة

نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جميع جامعات مصر «علمي رياضة»

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 338 درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 338 درجة

- الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية 332 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات 332 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة 331 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح 330 درجة

تنسيق الكليات

نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2022

ويقدم «موقع صدي البلد» في السطور التالية الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق كلية الهندسة 2022 في مختلف الجامعات الحكومية بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للتنسيق:

- كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 386.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة القاهرة 366.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنصورة 366.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الزقازيق 363.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمياط 362.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة عين شمس 361.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بور سعيد 359.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة طنطا 358.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 355.0 درجة.

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 354.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمنهور 354.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا 353.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بنها 353.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 353.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة السويس 352.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة حلوان 352.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية 350.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة سوهاج 350.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الفيوم 348.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة أسوان 347.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بني سويف 346.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنيا 345.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي 344.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة أسيوط 344.0 درجة.

- كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان 343.0 درجة.